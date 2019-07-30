Театральный проект запустили на якутских рудниках Nordgold

Беспрецедентный проект «Театральные подмостки Nordgold», приуроченный к Году театра в России, запустили на якутских золотодобывающих рудниках Таборный и Гросс (входят в состав международной компании Nordgold).

В России 2019 год объявлен Годом театра. В Якутии на рудниках Таборный и Гросс, расположенных в Олекминском районе республики, создали проект «Театральные подмостки Nordgold». В рамках этого творческого проекта золотодобытчики сменили спецодежду и каски на театральные костюмы и вступили на сцену. Они прочли монологи своих любимых театральных персонажей. Так на импровизированные театральные подмостки и реальные съемочные площадки вышли Евгений Онегин, Остап Бендер, Князь Мышкин, Фамусов, Чацкий, Безумный Шляпник и многие другие.

Проект представляет собой серию короткометражных видеороликов, которые снимали прямо в «живых» декорациях – на территории рудников. Ключевой момент в каждом ролике – монолог известного театрального героя в исполнении сотрудников горнодобывающих предприятий компании Nordgold.

— Для нашей компании это беспрецедентный проект. Думаю, он уникален для страны. Этим проектом мы решили не только поддержать общероссийскую инициативу – провести мероприятие, приуроченное к Году театра. Но и самое главное, захотели показать, что среди людей с техническими профессиями, трудящимися в далекой горной местности, на сложнейших промышленных предприятиях, есть творческие личности, любящие театральное искусство, — поясняет автор проекта «Театральные подмостки Nordgold», специалист по коммуникациям компании Nordgold Иван Томских.

Инсценировки проходили по всем канонам театра – сотрудники учили монологи, репетировали роли, с ними работали режиссеры-постановщики. Точный внешний образ героев создавал костюмер, а гример добивался визуального сходства с персонажем. У каждого актера прямо на рудниках была своя сценическая площадка.

Для кого-то из сотрудников это был первый опыт участия в театрализованной инсценировке, кто-то уже ранее участвовал в самодеятельности, играл роли в школьных и студенческих представлениях, выступал в КВНе.

— Театр играет важную роль в нашей жизни, — рассказывает один из участников проекта – инженер по надзору за строительством объектов рудника «Гросс» Руслан Алиев. — Нужно стараться посещать театр, время от времени окунаться в эмоции и ощущения, которые транслируют актеры со сцены. Этот вид искусства помогает по-иному взглянуть на мир, принять сложное решение или просто удовлетворить потребность человека в прекрасном. Работа актеров сложная, но театральная жизнь очень интересная. В этом я удостоверился на собственном опыте, приняв участие в театральном проекте.

До конца текущего года в социальных сетях компании Nordgold будут появляться видеоролики с монологами театральных героев в исполнении сотрудников. Но уже сейчас по итогам прошедших съемок выпущен фильм, рассказывающих о проекте и впечатлениях его участников.