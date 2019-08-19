Театр юного зрителя впервые поедет на гастроли по Дальнему Востоку
Якутский Театр юного зрителя осенью 2019 года ожидает сразу несколько выездов на гастроли по городам Дальнего Востока. В график также вошли международный и всероссийский фестивали.
Со спектаклем «Красный шаман» Платона Ойунского в постановке режиссера, заслуженного деятеля искусств Якутии Карла Сергучева якутский ТЮЗ приглашен на I Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Байкальский талисман», который состоится с 5 по 12 сентября в Иркутске. Спектакль «Красный шаман» один из самых титулованных в репертуаре театра, он становился лауреатом многих фестивалей, конкурсов и интересен зрителям разных возрастов.
22 сентября на Фестивале Дальнего Востока в Хабаровске театр сыграет один из своих новых спектаклей – необычную постановку «Покуда жива любовь» по трагедии В.Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Якутии Александр Титигиров.
«Приглашение на этот Дальневосточный фестиваль весьма интересно, потому что наш театр впервые познакомится с театрами Дальнего Востока. Уверены, это будет незабываемо и познавательно. В октябре, опять же впервые, ТЮЗ едет на гастроли по Дальнему Востоку. Это будут: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенск», — сообщает ТЮЗ.
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