Театр танца приглашает на концерт, посвященный известному композитору🎶

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола приглашает 11 ноября в 18:30 приглашаем на концерт “Сүдү талааҥҥа сүгүрүйэн”, посвященный 85-летию со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), члена Союза композиторов Российской Федерации Василия Алексеевича Зырянова.

В первом отделении представим этнобалет “Оһуор Туос” по старинной легенде Сунтарского улуса, повествующей о непримиримой вражде удагана Чыпчаххайдаах и шамана Ланха. Завтра состоятся две премьеры. Впервые роль удагана Чыпчаххайдаах исполнит заслуженная артистка РС(Я) Изабелла Егорова. Образ Оһуор Туос представит Алиса Фирсова, такая же юная, такая же светлая, как её героиня.

Во втором отделении – произведения Василия Зырянова в исполнении ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» (рук. Анна Томская), солиста оркестра Виктора Винокурова-Дабайаана, солиста оперы Александра Емельянова, солиста хора симфонического оркестра Филармонии Якутии Петра Попова, самодеятельных ансамблей песен «Сайаара», «Дьүөгэлиилэр», «Нарыйаана» Намского улуса.

Приходите, окунитесь в завораживающую музыку талантливого композитора Василия Алексеевича Зырянова!

Место проведения: ДДН им. А.Е.Кулаковского

С википедии: Зырянов Василий Алексеевич родился 7 ноября 1936 г. в селе Хомустах Намского района ЯАССР. В детстве вместе с родителями переехал в Кобяйский улус. Родители коллекционировали музыкальные инструменты. Они привлекли его к занятиям музыкой. С самого раннего детства проявились музыкальные способности Василия. В 1952 г. он закончил семилетнюю школу в г. Якутске, затем поступил в музыкальное училище на теоретико-композиторское отделение. В этот же год вышла на свет его первая песня «Аан бастаан таптаатым». Его преподавателем был заслуженный деятель искусств РСФСР и ЯАССР, композитор Г.А. Григорян.

В 1956 г. молодого талантливого музыканта устроили на работу в с. Майя баянистом-хормейстером. В 1964 г. Зырянов поступил в Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. По гармонии, полифонии и оркестровке его учителем был Г.И. Литинский. После учебы Василий Алексеевич работал в музыкальном драматическом театре баянистом, музыкальным редактором в радиокомитете и методистом в Доме народного творчества. Был руководителем студенческого ансамбля «Сергеляхские огни» Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. С 1988 г. работал хормейстером в сельском доме культуры с. Едейцы Намского улуса. 25 лет руководил самодеятельным хором села, а также вокальными ансамблями «Сайаара» и «Намыына». Коллективы ежегодно участвуют в улусных и республиканских фестивалях, конкурсах, смотрах, занимают призовые места, становятся дипломантами и лауреатами. В 2011 г. Василий Алексеевич стал членом Союза композиторов Российской Федерации, получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств РС(Я)». В августе 2014 г. композитора не стало.

Василий Зырянов являлся одним из ведущих композиторов Республики Саха (Якутия) и автором многих значительных музыкальных произведений различных жанров, получивших признание и высокую оценку специалистов республики и России. Среди сочинений композитора – балеты «Ахсым Тэргэн» и «Оhуор Туос», музыкальные олонхо «Туйаарыма Куо» и «Күн Эрили», оратории «Наш Максим» и «Легенда о долине Энсиэли», кантата-реквием «Священный Ильмень», марш для духового оркестра «Молодость Якутии», эвенские танцы «Госсигор» и «Дехонде», 4 пьесы для фортепиано, 5 шуточных песен на стихи Ивана Гоголева, Экспромт для тромбона и ф-но, «Приветственная» для трубы и ф-но, вокальная музыка (хоры, ансамбли, песни). Василий Зырянов являлся музыкальным редактором и аранжировщиком песен многих известных якутских мелодистов. Подготовил к публикации шесть нотных сборников песен для голоса с фортепиано.