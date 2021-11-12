Театр оперы и балета Якутии стал лауреатом Национальной оперной премии!

11 ноября в Санкт-Петербурге состоялось вручение Национальной оперной премии «Онегин». На исторической сцене Михайловского театра ее вручили лучшим артистам и коллективам России уже в шестой раз. Победителем в номинации «Событие. Традиции» стал Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона.

В премии всего 8 номинаций, получить которые непросто. Это: «Дебют (Женщины)», «Дебют (Мужчины)», «Примадонна, «Мастер сцены», «Гость» (за участие в оперной постановке в качестве приглашенной звезды), «Роль второго плана», «Состав» (за совместимость и взаимодействие участников постановки на сцене), «Событие» (с подзаголовком «Традиции и современность»). Номинантов премии в 2021 году было порядка 30. В шорт-лист попали модные современные и классические постановки, новаторская классика.

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона получил награду в номинации «Событие. Традиции» за постановку спектакля «Сказка братьев Гримм» по мотивам оперы К. Орфа «Луна», реализованную в рамках проекта театра Арт-резиденция «Арктика открытый театр». Художественный руководитель проекта — директор театра Сергей Юнганс.

— Я безмерно горжусь нашим театром, это наша первая победа в таком престижном конкурсе, триумф всего нашего коллектива. Номинация «Событие. Традиции» для нас признание того, что наш Театр движется в правильном творческом направлении, будучи открытым новым проектам и идеям, бережно хранит традиции национального классического музыкального театра, — отметил Сергей Юнганс.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов в телефонном разговоре также поздравил руководителя театра и весь коллектив с победой, отметив, что сегодня театр достойно представляет регион на всероссийской театральной арене.

Впервые Национальную оперную премию «Онегин» провели в 2016 году. За это время ее лауреатами стали более полусотни оперных певцов и певиц, режиссеров, концертмейстеров, художественных руководителей театров. Конкурсантов оценивает компетентное жюри — известные оперные исполнители, музыкальные критики, педагоги, историки оперы.

Арт-резиденция «АРКТИКА ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР» — это уникальный проект Государственного Театра Оперы и Балета Республики Саха (Якутия), открывающий массу возможностей для молодого творца, жаждущего сказать свое слово в оперно-балетном искусстве и в театральном перформансе. Уникальность проекта в безвозмездном предоставлении сценической площадки театра оперным режиссерам и балетмейстерам, перформерам из разных городов и стран, возрастом от 20 до 30 лет, для постановки спектакля малого формата в разных жанрах. Для перформансов могут быть использованы как интерьерные, так и экстерьерные пространства здания театра.