Театр оперы и балета Якутии покажет «Спящую красавицу» в Бердигестяхе

25 декабря пройдут Рожественские гастроли государственного театра оперы и балета Якутии в Горном улусе. На сцене Центра досуга им. Н.С. Егорова покажут балет П.И. Чайковского «Спящая красавица».

«Спящая красавица» — второй из трех балетов великого русского композитора. В основу произведения легла одноименная сказка Шарля Перро, либретто по мотивам которой написали Иван Всеволжский и Мариус Петипа. Премьера состоялась в Мариинском театре в 1899 году, спустя 12 лет после «Лебединого озера».

Для того времени балет стал настоящим новаторством в области балетного искусства – музыка Чайковского поставила его в один ряд с симфоническими произведениями. Не случайно его стали называть энциклопедией русского балета.

Главные роли принцессы Авроры и принца Дезире исполнят солисты балета Венера ФЕДОТОВА и Тимофей ФЕДОТОВ, в партии Феи Сирени – Ксения ЛУКИНА, Феи Карабос – Аркадий ПОСЕЛЬСКИЙ.

Постановка заслуженной артистки РС (Я), лауреата приза «Душа танца» журнала «Балет» Марии САЙДЫКУЛОВОЙ, художники по костюмам – заслуженный деятель искусств РС(Я) Саргылана ИВАНОВА, Марьяна ОКОНЕШНИКОВА.