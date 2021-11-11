Театр оперы и балета Якутии номинирован на российскую оперную премию «Онегин»

Постановка «Сказка братьев Гримм» по мотивам оперы Карла Орфа «Луна» государственного театра оперы и балета республики стала одним из номинантов национальной оперной премии «Онегин», передает телеканал «Якутия 24».

«Примечательно, что якутский театр первым в стране представил русскоязычную версию спектакля. Данная опера входит в репертуар только нашего театра, а его оригинальная версия – в Мюнхене», — рассказали в театре.

Как отмечают авторы спектакля, особенностью постановки является то, что в опере нет дуэтов, в сценах, в основном, задействован хор. Артисты не только поют, но и говорят.

«Опера очень брутальная, так как в ней главное герои — мужчины и артистка балета, которая играет мистический персонаж – вечность», — поделились они.

Как отметили в пресс-службе премии «Онегин», на статуэтки претендуют государственные театры Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Воронежа, Якутии, два московских театра и три частных театральных компании. Всего было подано 98 заявок от 25 театральных коллективов со всей России.

Премия вручается в восьми конкурсных номинациях. В 2021 году оргкомитет включил в награждение приз зрительских симпатий. Лауреатов назовут сегодня, 11 ноября. Церемония вручения наград пройдет вечером в Михайловском театре Санкт-Петербурга.

Национальная оперная премия «Онегин» учреждена для популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.