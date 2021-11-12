Театр оперы и балета Якутии — лауреат национальной премии «Онегин»

Постановка ГТОиБ республики «Сказка братьев Гримм» одержала победу в одной из номинаций оперной премии «Онегин-2021», которая прошла в Санкт-Петербурге в четверг, 11 ноября, передает телеканал «Якутия 24».

Якутский спектакль разделил победу в номинации «Событие. Традиции и современность» с постановкой «Любовь издалека» театра «Урал Опера Балет».

«Примечательно, что якутский театр первым в стране представил русскоязычную версию спектакля. Данная опера входит в репертуар только нашего театра, а его оригинальная версия – в Мюнхене», — рассказали в ГТОиБ.

Как отмечают авторы спектакля, особенностью постановки является то, что в опере нет дуэтов, в сценах, в основном, задействован хор. Артисты не только поют, но и говорят.

«Опера очень брутальная, так как в ней главное герои — мужчины и артистка балета, которая играет мистический персонаж – вечность», — поделились они.

Вместе с профессиональным жюри своих избранников в 2021 году впервые назвали и рядовые любители оперного искусства. Специальный приз зрительского голосования «Фаворит» вручили солистке Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Полине Шамаевой за партию Кармен и спектаклю «Орфей и Эвридика» Пермской театральной компании «Трикстер»

Всего оргкомитет «Онегина» рассмотрел в этом году 98 заявок от 25 театральных коллективов со всей России.