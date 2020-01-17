Театр оперы и балета покажет экспериментальный спектакль

Театр оперы и балета Якутии готовится представить новую премьеру. В последнюю неделю января зрители увидят одноактную оперу-балет Мориса Равеля «Дитя и волшебство». Спектакль обещает быть необычным и задуман как экспериментальная площадка, одним из главных героев которой станет зритель.

«Дитя и волшебство» — одно из немногих классических оперных произведений, адресованное непосредственно детям. Это история о непослушном ребенке, которого решили перевоспитать обиженные им предметы. Пройдя через испытания, Дитя открывает в себе новое чувство — сострадание — и возвращается в реальный мир, к Маме. Одна из его особенностей оперы: множество действующих лиц – предметов, животных растений, которые наполняют окружающий мир главного героя – Мальчика или Дитя. Постановщики решили добавить к ним еще одно – зрителя: он станет такой же частью истории, как и остальные ее герои.

«Зрители фактически станут участниками спектакля: они будут находиться на расстоянии вытянутой руки от происходящего, все события будут разворачиваться прямо перед ними. Это, безусловно повлияет на восприятие как музыки, так и самого действия», — говорит режиссер-постановщик Татьяна САВВИНОВА.

То, что зрители будут находиться совсем рядом, стало определенным вызовом для сценографов и постановщиков. С одной стороны, им предстоит «оживить» сначала комнату мальчика, затем лес, в который он попадает, с другой- сделать это нужно так, чтобы даже находясь на расстоянии вытянутой руки, зритель сохранил ощущение волшебства происходящего. А это непросто – даже самые именитые иллюзионисты предпочитают творить на некотором отдалении.

«При таком раскладе, незаметно поменять декорации, скрыть что-то, будет сложно. Но мы предусмотрели ряд хитростей, которые позволят сохранить интригу и создать ощущение, что предметы буквально оживают. Все секреты раскрывать не буду, скажу только, что одну из главных ролей в этом сыграет хор», — говорит режиссер.

Трансформация зрительского пространства — не единственный эксперимент, на который пошли авторы спектакля, вторым стали костюмы. В их основу легли рисунки ученицы 8 класса Городской классической гимназии Аины РОМАНОВОЙ. Как признается Татьяна Саввинова, эта мысль пришла ей в голову, когда она увидела работы юной художницы на выставке.