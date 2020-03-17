17.03.2020
18:05
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Культура & Образование

Театр оперы и балета перенес премьеру «12 стульев»

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) переносит премьеру эксцентрического балета «12 стульев», которая должна была состояться 25, 28 и 29 марта.

«Сегодня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении на территории республики режима повышенной готовности до 10 апреля. В связи с этим мы приняли решение перенести премьерные спектакли «12 стульев». О новых датах премьеры будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения зрителям и желаем всем благополучно пережить этот непростой период. Будем рады видеть всех в нашем театре после снятия ограничительных мер», — прокомментировал директор театра Сергей Юнганс.

Он уточнил, что об отмене премьеры речь не идет, сейчас на сцене идет монтаж декораций и репетиции балетной труппы.

Также переносятся все репертуарные спектакли, запланированные на период 17 марта – 10 апреля 2020 года. Все купленные билеты будут действительны на новые даты, по желанию зрители могут оформить возврат в кассе театра.

Фото: Пресс-служба Государственного театра оперы и балета РС(Я)
Источник: Пресс-служба Государственного театра оперы и балета РС(Я)
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