Театр Олонхо проводит детский конкурс рисунков «Вселенная героев Олонхо»

В рамках проведения Декады Олонхо АУ РС (Я) «Театр Олонхо» приглашает юных жителей Якутии 7-15 лет принять участие в онлайн-конкурсе рисунков «Вселенная героев Олонхо».

Тема рисунка: Вселенная героев Олонхо. Работы принимаются с 6 по 26 ноября 2020 года (включительно) в виде фотографий рисунков на электронную почту театра: theatre_olonho@mail.ru с пометкой «На конкурс рисунков». Необходимо приложить заявку с названием рисунка, Ф.И.О. автора, возраст, руководитель (если есть), контактный телефон. Взнос за участие в конкурсе 100₽.

Итоги конкурса будут подведены 5 декабря 2020 года. Лучшие будут отмечены грамотами и призами. Каждый автор получит «Сертификат участника». Все работы будут опубликованы на страничке @theatre_olonkho

Заявки и вопросы по к.т. 8-964-422-60-22, 8-965-998-74-05