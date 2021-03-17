Театр Олонхо приглашает зрителей на свой лучший спектакль

Олонхо известного сказителя, члена СП СССР П. Ядрихинского-Бэдьээлэ «Воительница Джырыбына» в постановке режиссера, заслуженной артистки РС (Я) Матрены Корниловой завоевало признание не только у современников, но и за рубежом.

Спектакль был номинирован в четырёх номинациях престижной театральной премии «Золотая маска». Получил похвальные отзывы многих известных театральных критиков.

Второе представление этого спектакля Театра Олонхо с огромным успехом прошло в индийском городе Нагпура в рамках международного фестиваля «Бхарат Ранг Махотсав-20». На родине “Махабхараты” впервые прозвучал благословенный язык олонхо и чарующий тойук артистов.

26 марта спектакль “Воительница Джырыбына”, который считается одним из наиболее удачных и зрелищных произведений Театра Олонхо, состоится в ДДН им. А. Кулаковского.