17.03.2021
16:02
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Культура

Театр Олонхо приглашает зрителей на свой лучший спектакль

Олонхо известного сказителя, члена СП СССР П. Ядрихинского-Бэдьээлэ «Воительница Джырыбына» в постановке режиссера, заслуженной артистки РС (Я) Матрены Корниловой завоевало признание не только у современников, но и за рубежом.

Спектакль был номинирован в четырёх номинациях престижной театральной премии «Золотая маска». Получил похвальные отзывы многих известных театральных критиков.

Второе представление этого спектакля Театра Олонхо с огромным успехом прошло в индийском городе Нагпура в рамках международного фестиваля «Бхарат Ранг Махотсав-20». На родине “Махабхараты” впервые прозвучал благословенный язык олонхо и чарующий тойук артистов.

26 марта спектакль “Воительница Джырыбына”, который считается одним из наиболее удачных и зрелищных произведений Театра Олонхо, состоится в ДДН им. А. Кулаковского.

Фото: Театр Олонхо
Источник: Театр Олонхо
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