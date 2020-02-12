12.02.2020
16:45
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Культура & Образование

Театр Олонхо покажет «Воительницу Джырыбына» в Индии

Основанный Андреем Борисовым Театр Олонхо в этом году удостоен чести принять участие в крупнейшем театральном фестивале Азии — 21 Bharat Rang Mahotsav. 

Труппа представит в Индии спектакль «Воительница Джырыбына» в постановке режиссера Матрены Корниловой, которой не стало год назад. Делегацияю Якутии возглавляет создатель Театра Олонхо Андрей Борисов.

Как рассказали в Театре Олонхо, фестиваль «Бхарат Ранг Махотсав» впервые состоялся в 1999 году, с каждым годом он становится многообразнее, ярче по палитре участников. Учредителем фестиваля является Национальная школа драмы. Это ведущее театральное высшее учебное заведение в Индии, где учатся и проходят стажировку будущие и ведущие актеры Болливуда.

Вместе с Театром Олонхо в этом году в программу включены артисты и театральные труппы из Англии, Италии, Израиля, Турции, Афганистана, Таджикистана, Румынии, Малайзии, Шри-Ланки, Непала, Бангладеш и Индии. 

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Актеры Театра Олонхо уже посомтрели спектакль «Махабхарата» бенгальского театра из Калькутты. Созданный по великому индийскому эпосу, он также, как и Олонхо, является шедевром нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Спектакль «Воительница Джырыбына» Театра Олонхо сыграет в индийских городах Нью-Дели и Нагпур.

Финансирование поездки осущетсвляется за счет принимающей стророны и самого театра. 
 

Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии
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