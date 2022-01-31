Театр Нерюнгри проведет онлайн показы спектаклей в феврале

Республиканский Театр кукол г. Нерюнгри возобновляет онлайн показы спектаклей на канале YouTube Teatr Nerungri.

— Это значит, что у каждого маленького зрителя, где бы он не находился есть замечательная возможность окунуться в волшебный мир театра кукол. Спектакли будут доступны к просмотру с 12.00 ч. субботы и по 23.00 воскресенья по местному времени, — сообщает театр.

РЕПЕРТУАР февраля:

С 5 февраля 12.00ч. — по 06 февраля до 23.00ч. – на канале YouTube Teatr Nerungri будет транслироваться запись теневого спектакля «ПЕСНЬ ТУНДРЫ» (6+)

С 12 февраля 12.00 ч.- по 13 февраля 23.00 ч. – вы можете весело провести время и посмотреть яркий кукольный спектакль «ВЕЧЕР СКАЗОК» (3+)

С 19 февраля 12.00 — по 20 февраля 23.00 ч. – вместе с детьми вы можете посмотреть запись спектакля из коллекции замечательных зимних сказок «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

С 26 февраля с 12.00 – по 27 февраля 23.00 ч. – театр предлагаем вам отправиться в незабываемое, фантастическое приключение вместе с героем кукольного спектакля «ГУЛЛИВЕР» (6+)

Ссылка на трансляцию — https://www.youtube.com/channel/UCaMkp78yC6c7ixhnBN_rY_g )