Театр моды из Якутска завоевал Гран-при на Международном фестивале

27 октября в Сочи прошёл Международный фестиваль-конкурс «Планета звёзд», в котором Якутию представлял Театр моды «Breeze», который завоевал Гран-при!

Подробности о победе на таком престижном фестивале рассказала SakhaLife руководитель Театра моды «Breeze» Евгения ТИМКИНА: «Наш Театр моды «BREEZE» организован при Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Это своеобразная школа для девочек, маленький мир, в котором учащиеся поучают ряд знаний и умений, необходимых в жизни каждой будущей леди. Это своеобразное смешение моды, пластики танца и подиума. Все это как нельзя лучше формирует у детей чувство стиля, художественный вкус и помогает развитию физических данных.

Это первый для нашего театра моды конкурс и пять юных участниц прошли дистанционный отбор с учетом условий пандемии. Но это не помешало созданию конкурсного видео-выступления, чтобы достойно представить на международном уровне нашу республику и получить высшую оценку жюри».

Виктория СИЛЬВЕСТРОВИЧ (10 лет): «На этом конкурсе я участвовала впервые. Мне не было трудно, потому что я обучаюсь в музыкальной школе. Было очень интересно, на каждой репетиции узнавала что-то новое от нашего руководителя Евгении Ивановны. Понравились девочки, с которыми мы подружились, а головные уборы останутся в моей памяти навсегда».

Лилиана МИХАЙЛОВА (8 лет): «Очень обрадовалась нашей победе, так как у меня большие планы в театре моды. Очень хочу заниматься дальше и мечтаю о подиуме».

Василиса КУЗЬМИНА (7 лет): «Давно мечтала поучаствовать в таком конкурсе и мне очень понравилось. Ощущения радости, удовольствия и счастья! А что мы победим, даже и не мечтала»

Альмира ПЕТРОВА (7 лет): «Была весьма взволнована и рада такому конкурсу. Очень горжусь и дорожу впечатлениями, а они у меня самые положительные. Рада знакомству с девочками и очень благодарна нашему руководителю Евгении Ивановне за её труд и мастерство. Не забываю теперь и про осанку».

София ВЕЛИГОДСКАЯ (8 лет): «Я пищала от счастья, когда узнала о результатах конкурса. На сцене я с четырёх лет, поэтому понимаю значение такой высокой награды. Если честно, была уверена, что победа будет нашей».