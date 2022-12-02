Театр кукол Якутии на V Большом Детском фестивале Сергея Безрукова

27 ноября 2022 года в Москве завершился V Большой Детский фестиваль (художественный руководитель – Сергей Безруков). За два месяца в театрах столицы, библиотеках, кинотеатрах и на других площадках прошло более 130 мероприятий для детей и подростков. Ребята и их родители увидели спектакли со всей России, кино и мультфильмы, посетили встречи с писателями, мастер-классы, квесты и другие события.

В этом году участие в фестивале принял Театр кукол Республики Саха со спектаклем «Күөрэгэй».

С завершением пятого фестиваля организаторов и Детское жюри (именно дети по традиции определяют победителей БДФ) на церемонии закрытия поздравила министр культуры России Ольга Любимова:

«Я поздравляю создателей фестиваля, тех, кто его придумал и продолжал все эти годы развивать важнейшее для всех нас направление. Это культура для детей: театр, книги, анимация, которую мы стараемся поддерживать и развивать. И, конечно, детское кино».

Приветствие участникам и гостям фестиваля направила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Уже пять лет фестиваль создает неповторимую атмосферу творчества для одаренных, страстно увлеченных искусством любознательных детей и подростков, формируя тем самым среди юного поколения уникальное креативное сообщество», – отметила Татьяна Голикова.

В этом году на участие в фестивале было подано более 580 заявок из 71 региона России и девяти зарубежных стран. Участие в конкурсной программе приняли 100 творческих проектов из 24 регионов. Художественный руководитель Большого Детского фестиваля Сергей Безруков рассказал:

«Фестиваль становится все масштабнее. Что очень важно, в этом году у нас появилась номинация «Лучший инклюзивный спектакль» и мы будем продолжать шаг за шагом делать театр и культуру все более доступной для всех. Победителей фестиваля определили дети, а мы, взрослые, не вмешивались в решения нашего жюри, даже если не были с ними согласны. Теперь лауреаты получат возможность принять участие в проекте «ЭХО БДФ» в регионах России и будут включены в программу Росконцерта “Большие гастроли»».

Детское жюри – 24 зрителя в возрасте от 6 до 16 лет – выбрало лауреатов в 14 номинациях, победителей еще 4 номинаций определили взрослые.

Список победителей V Большого Детского фестиваля

Лучший драматический спектакль для детей в младшей возрастной категории: «Самые добрые в мире», Красноярский театр юного зрителя, реж. Юлия Каландаришвили

Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории: «Битвы по средам», Воронежский театр юного зрителя, реж. Георгий Цнобиладзе

Лучший спектакль театр кукол для детей в младшей возрастной категории: «Гадкий утенок», Пензенский областной театр «Кукольный дом», реж. Владимир Бирюков

Лучший спектакль театр кукол для детей в старшей возрастной категории: «Я – Сергей Образцов», Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова, реж. Екатерина Образцова

Лучший музыкальный театр для детей: «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек», Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой, реж. Тереза Дурова

Лучший инклюзивный проект: «Рондо», «Упсала-Цирк», реж. Анна Березина

Лучший анимационный фильм для детей. Короткий метр: «СКАЗ: Песня Сирин», реж. Матвей Лашко

Лучший анимационный фильм для детей. Полный метр: «Финник», реж. Денис Чернов, группа компаний «Рики», студия анимации «Петербург»

Лучший художественный фильм для детей в младшей возрастной категории: «Манюня в кино», реж. Арман Марутян, «ОККО»

Лучший художественный фильм для детей в старшей возрастной категории: «Нормальный только я», реж. Антон Богданов, киностудия «Проспект Мира»

Лучшая книга для детей в младшей возрастной категории: «Аня здесь и там», автор Мария Данилова, изд-во «Розовый жираф»

Лучшая книга для детей в старшей возрастной категории: «История, которую нельзя рассказывать», автор Джесика Каспер Крамер, перевод Алены Щербаковой, изд-во «Самокат»

Лауреат в номинации «Моя Родина — Север»: «Песня, детям Севера звучащая», «Летучий театр», реж. Виктор Евдокимов

Лучший проект в номинации «Театр – школе»: «Каштанка», Севастопольский театр юного зрителя, реж. Иван Пачин

Приз от родителей детского жюри: KALEVALA.RUны, Театр кукол Республики Карелия, реж. Олег Жюгжда

Приз от оргкомитета фестиваля: «Граждане или прелести культуры», Театр равных, реж. Александр Сидоренко

Приз за вклад в развитие искусства для детей и юношества. Режиссер Борис Константинов

Приз от художественного руководителя фестиваля: «Иваново детство», Казанский театр юного зрителя, реж. Антон Федоров

На фестивале прошли не только зрительские мероприятия. В рамках программы «БДФ Мастерские» учащиеся детских театральных студий из разных регионов России, которые ярко заявили о себе на фестивалях и конкурсах, посещали лекции и экскурсии, участвовали в мастер-классах и других активностях.

В четвертый раз состоялся «БДФ Питчинг» – конкурс творческих идей, адресованных детскому театру. В финал питчинга прошли 8 заявок, отобранные экспертным советом фестиваля, и 7 участников специального тура «БДФ Питчинга», проведенного совместно с арт-кластером «Таврида». Молодые режиссеры, драматурги и продюсеры презентовали свои идеи директорам и художественным руководителям театров со всей России и смогут получить финансовую поддержку проектов.

Кроме того, часть мероприятий можно было увидеть онлайн из любой точки мира, и трансляции спектаклей и других событий БДФ набрали более 820 000 просмотров. Многие трансляции проводились при поддержке социальной сети «Одноклассники».

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.