Театр кукол Якутии на фестивале в Москве представит спектакль «Күөрэгэй»

С 29 сентября по 27 ноября в Москве проходит V Большой детский фестиваль. Театр кукол республики представит на нём спектакль «Күөрэгэй». По словам главного режиссёра театра Александра Иванова, постановка отражает фольклор и культуру Якутии. На Большом детском фестивале покажут 50 лучших детских спектаклей со всей России, сообщает ЯСИА.

«Мы повезём кукольный спектакль по сказке якутского автора Тимофея Сметанина. Это сказка о тяжёлой судьбе главной героини, она преодолевает трудности и тяжёлые испытания и находит своё счастье. Спектакль очень поэтичен и сентиментален. Я считаю, что он с честью представит не только наш театр, но и культуру и фольклор нашего региона», – отметил главный режиссёр театра кукол Якутии Александр Иванов.

Спектакль «Күөрэгэй» покажут в Москве 7 октября. Как рассказал Иванов, главной задачей актёров в кукольном театре является «оживление неживого». «Для актёра драматического театра необходимо в совершенстве владеть своим телом, своей психофизикой, а для кукловода помимо этого надо в совершенстве владеть ещё и куклой, что и усложняет процесс создания спектакля», – добавил он.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественным руководителем фестиваля является народный артист России Сергей Безруков. Участники представят различные спектакли, детское кино, анимации, а также цирковые шоу. В этом году в список традиционных номинаций фестиваля добавились новые: «Лучший инклюзивный спектакль» и «Моя родина — Север», где участники будут бороться за звание лучшей постановки, основанной на народных эпосах, сказках, этнографических и исторических материалах.