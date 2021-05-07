Театр кукол подготовил премьеры

Премьерой нового драматического спектакля «Снегири» по пьесе Нины Садур республиканский театр кукол отметит 76 годовщину Великой Победы. Спектакль будет показан дважды 8 и 9 мая на сцене театра в Нерюнгри.

В основу известной пьесы легли не менее известные главы романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». История о молодых ребятах — новобранцах, в жизнь которых ворвалась Великая Отечественная война. В центре сюжета – братья Снегиревы (Снегири), которые вместе с другими оторванными от дома, голодными, истощёнными солдатами проходят подготовку в карантине 21-го стрелкового полка. По воле рока за мнимое дезертирство братья Еремей и Серега попадают под трибунал.

Режиссером-постановщиком и художником спектакля стал заслуженный деятель искусств Якутии и руководитель Театра кукол Пётр Скрябин.

Также в мае запланирована премьера ещё одного спектакля для детско-юношеской публики — «Хозяйка медной горы». Режиссер — Александр Иванова. Под одним названием он объединил три интереснейших сказа уральского автора Павла Бажова. Дата премьеры назначена на 30 мая.