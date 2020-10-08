Театр кукол Нерюнгри ждет маленьких зрителей

3 и 4 октября республиканский театр кукол г.Нерюнгри открыл долгожданными премьерами 36-й театральный сезон.

С успехом состоялся бенефис заслуженной артистки Якутии – Кристины Никифоровой. Для маленьких зрителей перед спектаклем «Каша из топора» были разыграны два билета на кукольный спектакль «Гулливер», который состоится 11 октября.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в театре приняты меры по охране здоровья наших зрителей. Чтобы посещение театра было комфортным и безопасным проводится ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, промывается и дезинфицируется система кондиционирования воздуха. В зале и фойе регулярно ведётся бактерицидная обработка, обрабатываются дезинфицирующими средствами перила, поручни, дверные ручки и иные «контактные» поверхности.

Для удобства зрителей на полу нанесена разметка, показывающая допустимую социальную дистанцию. В фойе — антисептические средства, поэтому любой, даже самый маленький театрал, без труда сможет обработать руки при входе в фойе и в зрительный зал. Рассадка зрителей в большом и в малом зале проводится согласно требованиям Роспотребнадзора.

Сотрудники театра встречают гостей в масках и в перчатках. Пришедшим на спектакль осуществляется обязательный замер температуры, посещение при повышенной температуре и наличии симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) запрещено.

Посетить театр кукол возможно только при наличии средств индивидуальной защиты. При их отсутствии театр предлагает на безвозмездной основе одноразовые маски. Также на входе в зрительные залы, у кассы размещена печатная информация — яркие плакаты с фотографиями театральных кукол и рекомендациями по соблюдению мер защиты от распространения инфекции.

Желаем нашим добрым зрителям здоровья и отличного настроения. Напоминаем, что теперь показываем спектакли для детей каждую пятницу, субботу и воскресенье.