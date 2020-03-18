Театр эстрады Якутии отменил все представления

Уважаемые зрители!

Администрация театра эстрады вынуждена отменить все мероприятия (концерты, спектакли, гастроли, выезды) в связи со сложившейся ситуацией. Возврат билетов приобретённых он-лайн осуществляется он-лайн, деньги за билеты, приобретённые в кассе за наличные деньги возвращаются в той кассе, в которой они были приобретены.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку в этой сложной ситуации.

С нетерпением ждем новых встреч! Будьте здоровы!