18.03.2020
13:00
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Культура & Образование

Театр эстрады Якутии отменил все представления

Уважаемые зрители!

Администрация театра эстрады вынуждена отменить все мероприятия (концерты, спектакли, гастроли, выезды) в связи со сложившейся ситуацией. Возврат билетов приобретённых он-лайн осуществляется он-лайн, деньги за билеты, приобретённые в кассе за наличные деньги возвращаются в той кассе, в которой они были приобретены.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Надеемся на Ваше понимание и поддержку в этой сложной ситуации.

С нетерпением ждем новых встреч! Будьте здоровы!

Фото: Театр Эстрады.
Источник: Театр Эстрады.
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