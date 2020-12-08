Театр эстрады встречает первых зрителей

Театр эстрады РС(Я) открыл свои двери для зрителей 4 и 5 декабря концертом «Зимние песни». Также в декабре ожидаются концерты и спектакли малых форм с участием 12-13 артистов.

«Соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Количество зрительских мест в зале — 109, мы выпускаем на продажу только 50 мест, таким образом обеспечивая сохранение безопасной дистанции. В зрительном зале установлены рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха. Здоровье зрителя для нас важнее всего и потому просим вас соблюдать меры предосторожности: носить маски, избегать рукопожатий, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию», — сообщают в театре.

Со своей стороны театр обеспечит все условия для безопасного и приятного просмотра. Для тех, кто пока не решается посещать мероприятия, театр предлагает и онлайн-формат.

Соблюдая Указ главы республики, 50% от количества работников театра работают в удаленном режиме.