Театр эстрады соболезнует…

29 июня 2020 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист ЯАССР, народный артист РС (Я), профессор СВФУ им. М. К. Аммосова, кафедры фольклора и культуры, мастер-руководитель Республиканской творческой мастерской эстрадного искусства Государственного театра эстрады РС (Я) (РТМЭИ), Почетный гражданин Мегино-Кангаласского и Усть-Майского улусов, первый профессиональный артист эстрады Якутии, ветеран эстрады, наставник многих артистов театра Юрий Егорович ПЛАТОНОВ. Коллектив Государственного Театра эстрады приносит искренние соболезнования родным и близким.

Источник: Государственный театр эстрады

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