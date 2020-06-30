30.06.2020
00:18
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Некролог
Театр эстрады соболезнует…
29 июня 2020 года на 79-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист ЯАССР, народный артист РС (Я), профессор СВФУ им. М. К. Аммосова, кафедры фольклора и культуры, мастер-руководитель Республиканской творческой мастерской эстрадного искусства Государственного театра эстрады РС (Я) (РТМЭИ), Почетный гражданин Мегино-Кангаласского и Усть-Майского улусов, первый профессиональный артист эстрады Якутии, ветеран эстрады, наставник многих артистов театра Юрий Егорович ПЛАТОНОВ. Коллектив Государственного Театра эстрады приносит искренние соболезнования родным и близким.
Источник: Государственный театр эстрады
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