Театр эстрады распахнул двери своего нового здания
Сегодня, 5 октября Государственный театр эстрады распахнул перед зрителями двери своего нового здания. Напомним, что учреждение культуры, уступив свое историческое здание православной Епархии, несколько лет ютилось в приспособленном здании бывшего ночного клуба в Залоге.
Теперь Театр эстрады тоже обжил здание бывшего ночного клуба «Европа», но оно более способствует задачам театра.
После ремонта бывшую «Европу» уж не узнать. Теперь это театр с двумя залами и необходимыми помещениями для артистов.
Мероприятие посетили зампред правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА, заместитель министра образования Владимир ТИХОНОВ и депутат Ил Тумэна Антонина ГРИГОРЬЕВА.
Зрителей встретили живой музыкой в исполнении «Айархаана» и Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ.
Угостили кумысом и оладьями.
Директор Государственного театра эстрады, известный режиссер Татьяна ЧАРАНСКАЯ пригласила зрителей быть частыми гостями.
Сегодня театр представил мюзикл «Чудесный костюм» в постановке Татьяны Чаранской.
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