Театр эстрады распахнул двери своего нового здания

Сегодня, 5 октября Государственный театр эстрады распахнул перед зрителями двери своего нового здания. Напомним, что учреждение культуры, уступив свое историческое здание православной Епархии, несколько лет ютилось в приспособленном здании бывшего ночного клуба в Залоге.

Теперь Театр эстрады тоже обжил здание бывшего ночного клуба «Европа», но оно более способствует задачам театра.

После ремонта бывшую «Европу» уж не узнать. Теперь это театр с двумя залами и необходимыми помещениями для артистов.

Мероприятие посетили зампред правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА, заместитель министра образования Владимир ТИХОНОВ и депутат Ил Тумэна Антонина ГРИГОРЬЕВА.

Зрителей встретили живой музыкой в исполнении «Айархаана» и Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ.

Угостили кумысом и оладьями.

Директор Государственного театра эстрады, известный режиссер Татьяна ЧАРАНСКАЯ пригласила зрителей быть частыми гостями.

Сегодня театр представил мюзикл «Чудесный костюм» в постановке Татьяны Чаранской.