Театр эстрады приглашает на Рождественский концерт
Наступает самое волшебное время — когда на улице метёт метель и ветер кружит снежинки — приходит время светлого Рождества. Это время добра, любви и счастья. Наш театр эстрады приглашает вас провести его по-рождественски в уютном камерном зале.
В концерте принимают участие: Алексей ГОЛЬДЕРОВ, Надина ЭЛЬПИС, Эрхаан, Чыскыырай, Ваня КОНСТАНТИНОВ, Карина ТАБАРОВА, Люция, Байтыкан, Айгылаан, Амгаяна, Костя СТЕПАНОВ, Этно-группа «Айархаан», Эрчим, Анастасия ГОТОВЦЕВА, Ника, ХАТЫЛАЕВЫ, Павел СТЕПАНОВ.
Проведите холодный зимний вечер в кругу любимых артистов!
Продажа билетов в кассах:
1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна
Омоллоона — 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31
3. Театр юного зрителя — 32-18-54
4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96
Онлайн продажа: https://events.tesserus.com/
Справки по тел: 744-330
Whatsapp +7 (999) 174-67-82