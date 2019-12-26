Театр эстрады приглашает на Рождественский концерт

Наступает самое волшебное время — когда на улице метёт метель и ветер кружит снежинки — приходит время светлого Рождества. Это время добра, любви и счастья. Наш театр эстрады приглашает вас провести его по-рождественски в уютном камерном зале.

В концерте принимают участие: Алексей ГОЛЬДЕРОВ, Надина ЭЛЬПИС, Эрхаан, Чыскыырай, Ваня КОНСТАНТИНОВ, Карина ТАБАРОВА, Люция, Байтыкан, Айгылаан, Амгаяна, Костя СТЕПАНОВ, Этно-группа «Айархаан», Эрчим, Анастасия ГОТОВЦЕВА, Ника, ХАТЫЛАЕВЫ, Павел СТЕПАНОВ.

Проведите холодный зимний вечер в кругу любимых артистов!

Продажа билетов в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90

2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31

3. Театр юного зрителя — 32-18-54

4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии

5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96

Онлайн продажа: https://events.tesserus.com/

Справки по тел: 744-330