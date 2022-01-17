Театр эстрады приглашает на праздничный концерт❗

Государственный театр эстрады приглашает жителей и гостей города на концерт, посвященный к Татьяниному Дню. Первый день концерта — «Суперхиты 80-90-х» Второй день концерта — «Суперхиты 2000» Ведь мы все, когда то были студентами и этот день мы посвящаем студентам тех времен. Места ограничены, так что успевайте! В концерте принимают участие: Анастасия Готовцева

Варя Аманатова

Тамара Попова

Аскалон Павлов

Василий Еремеев

Павел Семенов

Анатолий Горохов

Айгылаан

Умсуура

Эрчим

Люси

Константин Степанов

Андреана

Ника

Амгаяна

Сайсары

Санита Ай

Амикан

Кун Сол 21 января с 18.30 часов «Суперхиты 80-90-х»

22 января с 18.00 час Концерт «Суперхиты 2000» Онлайн билеты: http://sakhaestrada.ru/

Справки: 744-330

Стоимость: 1000 рб

Источник: Театр Эстрады

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