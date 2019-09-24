24.09.2019
14:11
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Культура & Образование

Театр эстрады приглашает на мюзикл «Чудный костюм»

Уважаемые зрители! Приглашаем Вас посетить музыкальный спектакль «Чудный костюм» по произведению Рэя Брэдбери, режиссер Татьяна Чаранская. Это очень добрая, светлая комедия о земных и жизненных чудесах!

Место проведения: пр.Ленина 47, Государственный театр эстрады РС(Я), камерный зал, 3 этаж.

Дата и время:

06 октября с 15:00

10 октября с 19:00

11 октября с 19:00

13 октября с 15:00

17 октября с 19:00

18 октября с 19:00

Цена билета: 250-300-400-500 рб.

В кассах: 

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90 

2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31 

3. Театр юного зрителя — 32-18-54 

4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса  Филармонии

 5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96 

Онлайн продажа: tesserus.com 

Справки: 8924-760-00-77

Фото: Театр Эстрады
Источник: Театр Эстрады
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