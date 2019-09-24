Театр эстрады приглашает на мюзикл «Чудный костюм»

Уважаемые зрители! Приглашаем Вас посетить музыкальный спектакль «Чудный костюм» по произведению Рэя Брэдбери, режиссер Татьяна Чаранская. Это очень добрая, светлая комедия о земных и жизненных чудесах! Место проведения: пр.Ленина 47, Государственный театр эстрады РС(Я), камерный зал, 3 этаж. Дата и время: 06 октября с 15:00 10 октября с 19:00 11 октября с 19:00 13 октября с 15:00 17 октября с 19:00 18 октября с 19:00 Цена билета: 250-300-400-500 рб. В кассах: 1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90 2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31 3. Театр юного зрителя — 32-18-54 4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии 5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96 Онлайн продажа: tesserus.com Справки: 8924-760-00-77

Фото: Театр Эстрады Источник: Театр Эстрады

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