Театр эстрады приглашает на мюзикл «Чудный костюм»
Уважаемые зрители! Приглашаем Вас посетить музыкальный спектакль «Чудный костюм» по произведению Рэя Брэдбери, режиссер Татьяна Чаранская. Это очень добрая, светлая комедия о земных и жизненных чудесах!
Место проведения: пр.Ленина 47, Государственный театр эстрады РС(Я), камерный зал, 3 этаж.
Дата и время:
06 октября с 15:00
10 октября с 19:00
11 октября с 19:00
13 октября с 15:00
17 октября с 19:00
18 октября с 19:00
Цена билета: 250-300-400-500 рб.
В кассах:
1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90
2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31
3. Театр юного зрителя — 32-18-54
4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии
5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96
Онлайн продажа: tesserus.com
Справки: 8924-760-00-77
Whatsapp +7 (999) 174-67-82