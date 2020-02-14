14.02.2020
15:45
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Общество

Театр эстрады приглашает на концерт «Эр хоhуун буол!»

Дорогие дамы, приближается день Х – День защитника Отечества! 

Сделайте приятный подарок для своих мужчин, пригласите на праздничный концерт «Эр хоhуун буол!».

Проведите прекрасный вечер в окружении артистов театра эстрады в уютном камерном зале театра.

Дата: 23 февраля
Время: 18:00
Место: пр. Ленина, 47, Театр эстрады, Камерный зал

Цена: 500-700-800 рб


Справки по тел.: 744-330

Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/sbornyi-kontsert-er-hohuun-buol

Источник: Театр эстрады
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