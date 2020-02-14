14.02.2020
15:45
123
Общество
Театр эстрады приглашает на концерт «Эр хоhуун буол!»
Дорогие дамы, приближается день Х – День защитника Отечества!
Сделайте приятный подарок для своих мужчин, пригласите на праздничный концерт «Эр хоhуун буол!».
Проведите прекрасный вечер в окружении артистов театра эстрады в уютном камерном зале театра.
Дата: 23 февраля
Время: 18:00
Место: пр. Ленина, 47, Театр эстрады, Камерный зал
Цена: 500-700-800 рб
Справки по тел.: 744-330
Онлайн продажа: https://tesserus.com/event/sbornyi-kontsert-er-hohuun-buol
Источник: Театр эстрады
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Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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