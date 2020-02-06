Театр эстрады открывает второй этап проекта «Ырыам кута»

«Ырыам кута» — музыкальный серийный проект Государственного театра эстрады.

Герои проекта – команда артистов Театра эстрады в сопровождении групп «Ый суола» и «Туман». Лидером первой команды является Анатолий Горохов, в составе команды Байтыкан Батаакап и заслуженные артисты Якутии Валентина Романова-Чыскыырай и Василий Еремеев.

Каждая команда должна спеть три хита командира, также есть два неизменных домашних задания: команда должна подготовить к исполнению хит любимого российского или зарубежного исполнителя, а также хит своего коллеги по театру на выбор.

Мы ждём вас в Театре эстрады 16 февраля с 17.00 по адресу: проспект Ленина, 47, 3 этаж, Камерный зал.

Справки по тел: 744-330.

Цена билета: 500-700-800-1000 рб

Билеты в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета им. Суоруна Омоллоона — 36-06-90

2. Саха академический театр им. П.А. Ойуунуского — 34-13-31

3. Государственный театр эстрады — 744-330

4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии

5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96

6. Театр эстрады — 744-330

Онлайн билеты: https://tesserus.com/event/yryam-kuta-komanda-anatoliya-gorohova

