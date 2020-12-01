Театр эстрады объявляет первый онлайн-конкурс каверов
После первого успешного челленджа «Ырыабын ыллаа» Театр эстрады решил запустить первый вокальный онлайн-конкурс каверов.
Жюри конкурса:
1. Эрчим
2. Санита Ай
3. Анастасия Готовцева
4. Эрхаан
5. Ника
В конкурсе участвуют все желающие, стоимость взноса – 500 рублей.
Конкурс состоит из двух этапов.
1 этап:
— Участники выбирают одну песню одного из 5 членов жюри и присылают запись песни на номер 89659944858. Члены жюри выбирают в свою команду 5 участников.
2 этап
— Участники, вышедшие во второй этап, выполняют задание своих наставников, и наставник выбирает своего победителя.
У каждой команды свой победитель, это значит, в конкурсе всего 5 победителей.
Победители проходят обучение у хормейстера театра Эстрады Натальи Стручковой (3 урока) и участвуют в онлайн-концерте со своими наставниками.
+7 (999) 174-67-82