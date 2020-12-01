Театр эстрады объявляет первый онлайн-конкурс каверов

После первого успешного челленджа «Ырыабын ыллаа» Театр эстрады решил запустить первый вокальный онлайн-конкурс каверов.

Жюри конкурса:

1. Эрчим

2. Санита Ай

3. Анастасия Готовцева

4. Эрхаан

5. Ника

В конкурсе участвуют все желающие, стоимость взноса – 500 рублей.

Конкурс состоит из двух этапов.

1 этап:

— Участники выбирают одну песню одного из 5 членов жюри и присылают запись песни на номер 89659944858. Члены жюри выбирают в свою команду 5 участников.

2 этап

— Участники, вышедшие во второй этап, выполняют задание своих наставников, и наставник выбирает своего победителя.

У каждой команды свой победитель, это значит, в конкурсе всего 5 победителей.

Победители проходят обучение у хормейстера театра Эстрады Натальи Стручковой (3 урока) и участвуют в онлайн-концерте со своими наставниками.