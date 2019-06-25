Тайник на кладбище устроил якутянин

В ОМВД России по Мирнинскому району обратился житель с.Арылах о том, что ночью неизвестный похитил у него из гаража 2 единицы нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм., гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра, сварочный аппарат и электроинструменты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 35-летний безработный уроженец Мирнинского района, который дал признательные показания.

Выяснилось, что мужчина проник в гараж путем отжатия навесного замка. Похищенное имущество и оружие он спрятал в тайнике в районе кладбища пос.Новый. В ходе проведенных обысков похищенное было изъято полицейскими в полном объеме.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ «Кража», 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия», 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношениеоружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уважаемые владельцы огнестрельного оружия! Купив оружие, гражданин берёт на себя ответственность за его хранение, ношение и использование, не допущения утраты, тем более хищения оружия, поэтому оружие должно храниться по месту жительства в сейфах, запирающихся на замок металлических шкафах или ящиках из высокопрочных материалов, ключи от сейфа необходимо убирать в потайные места либо носить с собой, чтобы исключить доступ к оружию посторонних лиц.