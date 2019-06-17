Таймылырцы выбрали кандидатуру на главу наслега от «Единой России»

Сегодня состоялось предварительное голосование от «Единой России» в Булунском улусе. Здесь выбирали кандидатуру от Партии на должность главы » Тюметинского национального (эвенкийского) наслега» (село Таймылыр).
Голоса распределились следующим образом:
лидирует Захаров Александр Гаврильевич – 119 голосов (65%), на втором месте Мордовской Василий Клавдиевич — 29 голосов (16%), замыкает Голикова Изольда Ивановна — 28 голосов (15%), Приняли участие 91% избирателей.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».