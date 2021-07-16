Татьяну Асаеву поздравляют с возвращением в Общественную палату

В Общественной палате Якутии состоялась процедура открытого рейтингового голосования. Подавляющим большинством голосов избрана Татьяна Николаевна АСАЕВА.

15 мая 2021 года к работе приступил IV состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия), состоящий из 66 членов. Практически сразу поступило заявление от нового члена палаты — механика Нижнеколымской нефтебазы Николая Калинкина о выходе из состава.

На освободившееся место претендовали две кандидатуры, которые шли следом по списку и набрали одинаковое количество голосов — заведующая отделением социальной помощи семье и детям ГКУ РС(Я) «Булунское управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития РС(Я) Асаева Татьяна Николаевна и ведущая программ НВК «Саха» Избекова Евдокия Игнатьевна.

14 июля 2021 г. состоялось голосование членов Общественной палаты, подведены итоги. По его результатам выбрана Татьяна Асаева, которая плодотворно работала во II и III составах Общественной палаты Якутии, является членом Общественного совета министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, представляет северные ворота нашей республики — поселок Тикси Булунского района.

Татьяна Николаевна профессионал своего дела и, как никто другой, болеет за Якутию, Арктику и ее жителей, которые живут в крайне сложных условиях.

Коллеги поздравляют Татьяну Николаевну с дальнейшей работой теперь уже в четвертом составе Общественной палаты! Успехов в нашем общем деле.