Татьяна Тымырова возмущена действиями Роспотребнадзора

24 июля в Якутске прошло заседание Координационного совета по предпринимательству при главе республики. Пригласили Роспотребнадзор, к которому в последние месяцы у бизнеса появилось много вопросов. Пошумели, но к общему мнению так и не пришли. Сотрудники Роспотребнадзора опять пошли на проверки, а предприниматели — в суды.

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в торговле, член Координационного совета при главе РС (Я) Ирина КОТЕНКО рассказала ТайгаПост:

— Рекомендации Роспотребнадзора вдруг почему-то получили силу закона. Из-за их несоблюдения бизнес штрафуют как за нарушение закона. Причем рекомендации-то эти не всегда понятные. К примеру, кто придумал, что на любом предприятии нужно иметь пятисуточный запас защитных масок? Почему не трех, не десятисуточный? Чем объясняется эта норма? Аптеки у нас каждый день работают, запас масок пополнить в любое время можно. Но если нет пятисуточного запаса, можешь попасть на штраф. Причем сколько масок нужно в дождь или 30-градусную жару, Роспотребнадзор сказать не может — сами гадайте.

Санитарные правила прописаны в СанПинах и федеральном законодательстве. Но Роспотребнадзор свои рекомендации ценит на таком же уровне и требует неукоснительного соблюдения рекомендательных норм. Нас обязали купить кварцевые лампы. Хорошо, все купили. По утрам и вечерам кварцуем помещение. А теперь новая рекомендация. И нас заставляют покупать бактерицидные лампы. А они стоят от 25 тыс рублей и выше в зависимости от площади обработки. Бизнес три месяца не работал. Откуда у него деньги?

Сначала говорили, что одной лампы достаточно на этаж, поскольку по очереди ее будут включать. Приходит другой проверяющий и требует, чтобы лампа была в каждом торговом отделе. Людей в торговых центрах практически нет. Зачем навязываете предпринимателю какие-то дополнительные непонятные требования, к тому же не дешевые?.. А если их не выполнишь, штраф. Я считаю это совершенно неправильно.

По моим данным, в последнее время Роспотребнадзор провел 115 проверок, составил 41 протокол и 35 уже передал в суд. Внеплановые проверки должны согласовываться с прокуратурой. А они их проводят под видом мониторинга. Пришли, посмотрели. Потом у себя на работе составили протокол. В такой ситуации предприниматель ни защитить себя не может, ни возражение внести — сразу в суд.

Столы в летних кафе расставляются согласно рекомендациям через полтора метра и сажаются люди согласно рекомендациям. Но вот ситуация: две компании встретились в кафе, подсели друг к другу. А тут проверка, и предпринимателю штраф 150 тыс рублей. Администратор уговаривает посетителей не садиться рядом. Но если встретились знакомые, как ты их разгонять будешь? Какие-то неадекватные требования к предприятиям общественного питания.

Магазины по восемь журналов в день заполняют, а им даже не объяснили, как это делать нужно. Никто не поймет, какие санитарные журналы нужно вести при торговле запчастями, парфюмерией или текстилем. Объясните сначала, прежде чем штрафовать. А когда предприниматели приходят в суд — на улице жарко, волнение, если температура 37 их судебные приставы в отстойник ставят. И стоят они там человек по пять все вместе. На заседание Координационного совета спросили у представителей Роспотребнадзора, почему они там не требуют соблюдения социальной дистанции? Ответ прост: это федеральная структура, мы на нее повлиять не можем. То есть суды, банки, другие учреждения могут нарушать рекомендации, а бизнес за это нещадно штрафуют. Где логика? Ну давайте вообще добьем предпринимателей, раз пандемия этого не сделала.

Председатель Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я) Татьяна Тымырова тоже возмущена действиями Роспотребнадзора. Она рассказала корреспонденту ТайгаПост, что оценку работе ведомства теперь дадут в представительстве бизнес-омбудсмена.

— В своей работе мы руководствуемся СанПинами и указами главы республики, являющимися нормативными актами. Там прописаны и расстояния между столиками и другие нормативы. Но вдруг появляются рекомендации Роспотребнадзора, которые толком нигде не прописаны, и начинают штрафовать за их невыполнение. Извините, но это всего лишь рекомендации. Откуда обязательность их выполнения? Мы готовим отзывы от Ассоциации и Уполномоченного по правам предпринимателей республики в суды, куда из Роспотребнадзора поступают протоколы. Будем защищаться.

Доходит до анекдотичного: одно летнее кафе едва не оштрафовали за то, что посетитель ел шашлык без медицинской маски. Может быть, нам покажут, как это делать в маске?

Пандемия сделала Роспотребнадзор одним из самых влиятельных ведомств. И, кажется, его сотрудники оказались неготовыми к такой короне. Борьба с распространением инфекции все чаще ограничивается стеганием бизнеса, недобитого пандемией. Причем как закручивать гайки, выучили хорошо, а вот отпускать их никак не хотят.

Свои слезы пролили и торговцы алкоголем, под пандемийный шумок которым сократили время работы. Уже кафе открыли, хотя бы летние, а время алкомаркетам возвращать не хотят. У них тоже убытки, ведь люди не успевают после работы к спиртному. С одной стороны, можно было бы в ладоши хлопать, а, с другой, хлопают бутлегеры, которым ограничения для алкомаркетов — как бальзам на сердце. Никто ведь не объяснил, как разрешенная с 14 до 18.00 водка способствует нераспространению коронавируса. Просто так подумали, и Роспотребнадзор сдаваться не собирается. У него много и других дел: под видом мониторинга добивать бизнес. Очень интересно, как на эту практику посмотрят суды, которым в ближайшие дни предстоит разобраться: что за такие всесильные рекомендации раздает Роспотребнадзор.