Татьяна Тымырова: Обучение технологов общественного питания требует многопрофильных знаний

Глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Республике Саха (Якутия), председатель Общественного совета при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма в Республике Саха (Якутия) Татьяна Тымырова в своем @facebook отметила, что уже 4 года принимает защиту выпускных квалификационных работ выпускников – будущих технологов общественного питания.

«В этом году я принимала защиту в Арктическом государственном агротехнологическом университете, где выпускники – технологи общественного питания подготовили к защите интересные работы. Начиная от разработки пряников с местными травами и ягод до маркетинговых исследований служб доставки. Я очень требовательный экзаменатор. Гоняю выпускников на защите по всем областям, а также по санитарным нормам, по технологии приготовления блюд и по технологическому оборудованию. Конечно же, пригласила всех работать на предприятия общепита», — делится своим мнением Татьяна Александровна.

В АГАТУ абитуриенты могут подать документы на технолога общественного питания по системе подготовки бакалавриата. В этом году открыта новая специальность по «поварскому и кондитерскому делу» на базе 9 класса в колледже технологий и управления.

Основные способы подачи документов: очно с применением всех мер по недопущению коронавирусной инфекции, а также по системе «Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» через Госуслуги, по сайту университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента», по электронной почте abiturient@agatu.ru и по Почте России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д. 3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

Инстаграм: @agatu_news

Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту».

Электронная почта: abiturient@agatu.ru.