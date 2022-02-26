Татьяна Тарасова: Восемь лет в Донецке по моим мирным родственникам стреляют

Татьяна Тарасова в Фейсбук высказала свое мнение о событиях на Украине @facebook:

Накопилось. Истерика эта в ленте — кто не с нами, тот против нас. Свои, чужие. Забаним. Да баньте! Флаг вам в руки. Почти восемь лет моя донецкая родня живет не дома. Те, кто увез детей от войны в 2014 году. Восемь лет мы с братом помогаем им. Если бы восемь лет назад мы семьями скинулись и купили квартиру, мы не потратили бы ту же сумму на съемные. Но они не хотели. Зачем? У них дом есть. А это всё временно. Поживем на границе. Восемь лет в Донецке по моим мирным родственникам стреляют. По тем, кто остался там. Где жили родители, деды и прадеды. Две контузии у племянника. И у брата. И у друга. Съездил в село, называется, проведал бабушку. И не надо мне рассказывать, он-то знает, откуда ему прилетело. Да, я против войны. За мир. Но восемь лет по Донецку и Луганску стреляют. Свои. Они же считали Донецк и Луганск своими? Украинскими? КАК можно стрелять по своим? Если ты хочешь вернуть их — помогай. Поддерживай. Это как с бывшей женой. Развелись. Но дети-то твои! Живут с ней. Лишить их еды и денег — это так по родственному. Я не хочу, чтобы по моим донецким продолжали стрелять. Я восемь лет этого не хочу. Я не хочу, чтобы стреляли по моим украинским друзьям. Я люблю их. Я вообще не хочу, чтобы погибали люди. Я не буду грести всех под одну гребенку. Нет плохих наций. Нет плохих стран. Есть плохие люди. И да, мне не стыдно, что я русская. Я этим горжусь. Как горжусь поколениями моих предков — русских, украинцев, поляков, немцев, евреев, французов. Да, у нас разнообразные корни. Дети разных народов. Помните следующую строчку этой песни? «Мы мечтою о мире живем». А дети с фотографии ниже — уже нет. И люди из Дома Профсоюзов — тоже нет. Как я люблю Одессу, только мои одесситы знают. Как забыть это?! #мненестыднобытьрусской #ялюблюсвоюстрану