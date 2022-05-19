Татьяна Тарасова: Как нас принимали в пионеры

Советник главы Якутии, знаток клуба «Что? Где? Когда» и общественный деятель Татьяна ТАРАСОВА рассказала в соцсети о своем пионерском прошлом.

— А в пионеры нас принимали в кинотеатре «Мир».

И это было очень празднично. Я была самая мелкая, на год моложе остальных.

А потом было много хорошего.

Школьные походы. Наш вожатый учил нас вести себя в лесу. Мусор не оставлять, костры гасить. Костры разжигать. Картошку печь…) «Пионерские десанты» — так называли субботники.

Игры разные. Мы такими вот мелкими играли в пионербол, для волейбола еще силенок не хватало. И всякие конкурсы песни. И дедушка с бабушкой, над которыми мы взяли шефство. Тимуровцы. В магазин бегали, и в списке продуктов обязательно были конфеты…) Для нас. И еще были мои первоклашки, мне очень нравилось с ними возиться. В кино их водили мультики смотреть…) Учили через дорогу переходить. И нас учили когда-то вожатые и учителя. Вот такая незаметная цепочка обучения. И нас водили — в кино, театры, музеи.

Дворец Пионеров. Роскошная библиотека. Зоокружок, морская свинка Булка — я за нее отвечала…) Театральная студия, ансамбль, клуб интернациональной дружбы. Переписывалась с девочкой из Болгарии и с мальчиком из ГДР. Литературный клуб. Где вы, мои первые стихи?

Мы были постоянно заняты. Школой, уроками, пионерскими делами, кружками разными. Не хватало времени. Я помню, как старалась уроки письменные сделать в школе. И читала по ночам с фонариком.

Знаете, это очень правильно, когда ребенок постоянно занят чем-то хорошим.