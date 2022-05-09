Татьяна Семеновна Сафонова — ровесница республики





В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова и руководитель Управления социальной защиты населения г. Якутска Семен Матвеев навестили ветерана тыла, почетную долгожительницу республики, награжденную Знаком «Үйэ саас» – Татьяну Семеновну Сафонову.

Татьяна Семеновна родилась 1 января 1921 года в селе Дабан Олекминского района, окончила Нерюктяйинскую школу. Всю свою жизнь Татьяна Семеновна посвятила труду, причем освоила чисто мужскую профессию. В 1941 году, пройдя месячный курс трактористов, стала работать в колхозе родного села, освоила трактор ХТЗ. После, руководила тракторной бригадой, затем была участковым механиком.

В 1946 году Татьяна вышла замуж за Иннокентия Афанасьевича Хохолова – участника Великой Отечественной войны и переехала с ним в родное село Дабан. На родине устроилась учетчиком в полеводческой бригаде колхоза «Молотов». До выхода на заслуженный отдых Татьяна Семеновна также проработала заведующей детским ясли-садом, председателем с. Дабан.

Татьяна Семеновна с мужем родили двоих дочерей. От них у неё 9 внуков, 17 правнуков, 10 праправнуков. Как рассказывают внуки, она помнит имена всех своих праправнуков, за всех беспокоится и ежедневно дает наставления. «Благодаря тёплому и трепетному отношению нашего дедушки, бабушка смогла стойко перенести все тяготы того времени. Да и характер у неё сильный, она никогда не унывает, всегда оптимистична», — с гордостью и нежностью делятся внуки Татьяны Семеновны.

Елена Волкова и Семен Матвеев в преддверии Великого праздника вручили ровеснице республики нагрудной знак «100-летие ЯАССР», памятные подарки, а также, узнав личное пожелание Татьяны Семёновны, ей переданы наручные часы для троих праправнуков – первоклассников, так как и даже в свой праздник, бабушка всё равно заботится, в первую очередь, о своих внучатах.

Руководители пожелали долгожительнице крепкого здоровья и такого же оптимистического настроя, мира и благополучия в семье.







