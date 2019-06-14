Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме

Сегодня, в преддверии Дня медицинского работника, у нас в гостях РЯСНОВА Татьяна Павловна, Отличник здравоохранения РС(Я), Ветеран труда, Почетный донор России, акушерка Перинатального Центра Якутской республиканской клинической больницы, долгие годы проработавшая в городском роддоме и принявшая многие тысячи родов.

В городской роддом я устроилась на работу сразу после 2 курса Якутского медучилища. Училась на фельдшера, но твердо решила стать акушеркой, потому что после 1 и 2 курса проходила практику в роддоме. Мне тогда было лет 17. Это по нынешним временам девочка – тинейджер, а в то время я себя уже совершенно взрослой считала. Горела желанием быть самостоятельной и лечить людей, как моя тётя, двоюродная сестра отца, которая всю жизнь проработала медсестрой в поликлинике водников. Пришли устраиваться вместе с подружкой. Ей не понравилось, через пару лет ушла в баклабораторию. А я вот уже 48 лет, с 23 августа 1971 года работаю в роддоме.

Родители мои из Иркутской области. Отца в годовалом возрасте в Якутию привезли, так что вырос и прожил всю жизнь здесь. С моей мамой встретились и поженились в Якутске, а потом узнали, что, оказывается, они – земляки и даже родились в одной иркутской деревне, только на разных улицах. Все равно друг друга нашли, это, значит, судьба. Отец всю жизнь работал лесником, поэтому в детстве я, сидя у отца за спиной, на нашем мотоцикле «Урал», все лесные окрестности Якутска изъездила. Папу я очень любила и уважала, настоящий он был лесник, как лесной волшебник, все в лесу знал, берёг его, ходил, как по своему дому. Я до сих пор в лесу хорошо ориентируюсь, и одна из моих дочек тоже, и даже одна из внучек. Против наследственности не пойдешь! Тогда у лесников обязанностей много было: и лес защищать, и деревья сажать. До сих пор помню, как мы, три сестрёнки, собирали много-много сосновых шишек, чтобы папе помочь. Потом сушили их, чтобы добыть семена. Этими семенами впоследствии должны были засеивать заброшенные карьеры, укреплять песчаные почвы для рекультивации.

В Заложном городском роддоме мне больше всего запомнилась очень домашняя, теплая, добрая обстановка. Врачи, акушерки, медсёстры, санитарки – все были очень дружные и очень хорошо относились друг к другу, к роженицам, родильницам и новорожденным. Жили, как одна большая семья, а роженицы и родильницы были, как долгожданные гости. Для меня до сих пор такие отношения между коллегами – как очень правильный стандарт общения в коллективе роддома. Сейчас, конечно, и жизнь изменилась, и люди тоже не могли не измениться. Но каждое рождение ребенка – это было и есть замечательное чудо, которое многое вокруг себя меняет в лучшую сторону. Поэтому и в роддомах, и в Перинатальном центре атмосфера очень позитивная, и энергетика добрая и светлая. И я тоже стараюсь всегда быть позитивной оптимисткой!

Моими старшими коллегами и наставницами были акушерки Евдокия Васильевна Пакина, Галина Павловна Исаева и Таисия Петровна Шашкова. Какие же это были прекрасные женщины! Мудрые, умелые, очень доброжелательные к нам, вчерашним студенткам медучилища. Всегда учили, как надо работать, терпеливо объясняли все тонкости и нюансы акушерской работы, подсказывали, как и что делать в сложных ситуациях. Никто ведь не приходит в роддом или больницу сразу суперспециалистом. Надо быстро схватывать, учиться на своих ошибках, постигать секреты мастерства, не стесняться спрашивать. И огромное счастье, когда рядом есть мудрый, добрый наставник, старшая коллега, прошедшая огонь, воду и медные трубы, которая всегда всё знает, и плечо подставит, и подскажет, и научит. По жизни я никакие авторитеты не признаю, даже в Бога не особо верю, хотя и крещённая. Но в то, что мир на хороших людях держится, и Бог в добрых живёт – верю всей душой. Потому что много таких людей в своей жизни встречала.

Сначала я была постовой медсестрой, но уже через короткое время начала роды принимать. Приходилось все выученные навыки закреплять сразу во время родовспоможения. Спасибо наставницам, они и учили, и подстраховывали. Через много лет, когда уже мой черёд пришел наставницей быть, я так же, как они, старалась делать. С кем из молодых дежурила, той и подсказывала, и показывала, как правильно. И поддерживала и хвалила, когда надо, чтобы девочка молодая в силы свои поверила, уверенная в себе стала. Главное, важны тактичность и доброжелательность, можно и пошутить по-доброму, если нужно. Не только акушерки с медсёстрами, но и врачи ведь вначале молодыми и неопытными бывают. Поддержка и доброе слово всем необходимы. На этом и свет стоит.

Много чего у меня за всю жизнь на дежурствах было: и грустно, и горько бывало, когда случались роды слишком тяжелые, но хорошего было гораздо, намного больше, и счастье от своей трудной и нужной работы бывало такое, что душа пела. Два случая запомнились на всю жизнь. Потому что случились в самом начале моей рабочей карьеры. Тогда настоящим испытанием для всего роддома была обязательная санация, когда один или два раза в год надо было здание роддома освобождать и полностью санировать. Переезжали в более-менее подходящие городские помещения. Очень сложно было, например, когда переезжали в пустующий детский сад – там была так называемая «выносная система», а по-простому – все нечистоты приходилось все время выносить помойными ведрами.

Так вот, однажды роддом на время санации переехал в старое деревянное здание глазной больницы, которая находилась возле въезда в медгородок. Я тогда еще училась в медучилище. Так вышло, что осталась на дежурстве одна в отделении новорожденных. Во всем здании была еще только одна акушерка, и то в акушерском отделении, Чучкалова Вера Иосифовна, очень хорошая была женщина. У нее своя работа, у меня, 18-летней девушки – своя. Очень хотелось справиться со своими обязанностями «на отлично», показать коллегам, что я уже настоящая медсестра роддома. Но вот, сначала один новорожденный запищал, потом второй, третий, и вот уже все проснулись, и так и надрываются от плача. Ой, как сердце у меня от жалости защемило. Взяла на руки ближайшего и начала баюкать, колыбельную петь, чтобы успокоился, потом следующего, и так всю ночь без остановки бегала из палаты в палату и носила новорожденных на руках. Успокою, убаюкаю одного, положу, другого возьму, а первый-то опять начинает кричать надсадно, аж краснеет личико. Хорошо, что было сцеженное мамами молоко в бутылочках. Сначала заволновалась, даже немного поплакала, а потом поняла, что справляюсь, что могу. К утру, все-таки, всех успокоила, убаюкала, накормила, в сухое перепеленала. Только после дежурства почувствовала, как устали руки и спина. Такая вот беспокойная была ночь.

А уж окончательно я поняла, что акушерство – это мое жизненное призвание, когда мне было лет 20. Опять роддом из-за санации переехал, на этот раз в двухэтажную деревянную кардиологию. В здании из медперсонала, кроме меня и врача – никого. Вот и вся операционная бригада. 8 родов за дежурство, по тем временам, это было немало. И все роды прошли благополучно, все женщины остались живы, все новорожденные родились здоровыми. С тех пор я уже спокойной и уверенной стала в своих силах.

В чем-то можно сказать, сейчас работать стало проще. Раньше ведь не было ничего одноразового. Шприцы, иглы и медицинский инструментарий стерилизовали в автоклавах, шприцы от некоторых маслянистых препаратов изнутри очень непросто отмывались. Работы у санитарок наших было, ой, как много. Санитарка Надежда Николаевна, фамилию, к сожалению, уже не помню, и другие санитарки, весь день, как пчелки трудилась, обеспечивали чистоту и стерильность. Кислицына Ефросинья Ивановна, сестра-хозяйка, очень следила, чтобы в роддоме был полный порядок, стирала нам халаты, зашивала и штопала их, если надо. Нам, акушеркам и медсестрам, тоже много чего приходилось делать, о чём сейчас даже и думать не надо, например, импровизированные капельницы из резиновых трубочек и тому подобные необходимые вещи сами ремонтировали.

Я застала еще то время, когда в Якутске было мало автомобилей, и еду в бидонах для рожениц и родильниц в городской роддом на телеге привозила мохнатая лошадка. Спокойная такая, коричневая, очень любила хлеб, прямо с руки аккуратно ела. У нас ведь в лесниковой сторожке тоже небольшое хозяйство было, корову держали, сено косили для нее, так что я с детства ни коров, ни лошадей не боялась. Питанием в роддоме тогда заведовала раздатчица Абополова Анна Ефимовна, какие же она вкусные супы и борщи варила, просто объеденье! Роженицы и родильницы многие просили добавки, мы, медработники, тоже очень любили всё, что Анна Ефимовна готовила. У неё были свои собственные приправы, которые она на своем огороде выращивала, высушивала и из дома приносила.

Зимой были сложности с транспортировкой крови. Станция переливания крови тогда была на Кирова, недалеко от того места, где сейчас автовокзал. Стенки ящика со склянками укутывали ватой и марлей, чтобы кровь не замерзала при -50 и ниже. А машины мы часто останавливали прямо просто на дороге. Автомобили тогда редко ездили, особенно, зимой. Но, когда, все-таки, какая-нибудь машина проезжала, то водители всегда останавливались и подвозили. И даже ждали нас, чтобы обратно увезти. Такая тогда была жизнь: все всем помогали бескорыстно, наверное, в этом и секрет успехов нашей великой страны в те времена.

Кстати, та же беда зимой была с анализами. Тоже их укутывали, чтобы не замерзали. Такие деревянные ящики с ручкой были, наподобие того, как у столяров бывали, увесистые такие, пока несешь зимой, то если не будешь время от времени лицо рукавичкой отогревать, то щеки или нос отморозить можно было запросто. Раньше между корпусами горбольницы, над теплотрассой, был знаменитый мостик, который многие до сих пор вспоминают. Столько раз там зимой скользили и падали, просто беда. С анализами по нему проходить было целым приключением.

Молодым хочется посоветовать, чтобы больше читали, стремились к новым знаниям, всегда спрашивали, анализировали, постоянно учились на работе. А иногда бывает, что закончит девушка или юноша медколледж или медвуз, начнут работать, и тогда только осознают, что это не их жизненное призвание. Потом от этого и пациенты могут пострадать, и с коллегами будет недопонимание. Наверное, тем, кто хочет свою жизнь с медициной связать, в молодости, после школы, например, надо годик, хотя бы, сначала санитаркой или санитаром поработать. Тогда понятно будет, хочешь ли ты людям помогать, или другое в жизни предназначение у тебя. И невозможно в медицине без честности. Если что-то вовремя не выполнила или сделала не так, как надо, важно сразу сказать об этом, предупредить. От этого результат общего дела, здоровье и жизнь людей зависят.

Когда приступаешь к родовспоможению, то все мысли посторонние сразу уходят. Только два приоритета в голове: несмотря ни на какие осложнения, и мать, и ребенок должны остаться живыми. Сейчас это называется модно: «К» – концентрация. А для нас это было: работай без ошибок – сейчас от тебя две жизни зависят. Иногда иду по городу, а мне некоторые женщины улыбаются и благодарят. Спрашивают: помните меня и моего ребенка, которому помогли на свет появиться? Всегда стараюсь не показать вида, что не всех помню. Да и невозможно же всех в памяти удержать, я же 43 года роды принимала почти у всего Якутска. Только думаю про себя : милая моя, если я тебя, к сожалению, не могу припомнить – значит, при родах у тебя и ребёнка всё было хорошо. И пусть и дальше будет всё прекрасно на жизненном пути твоём и детей твоих.

Я и почти всех своих внуков сама приняла. Вот это счастье было, какое большое! 3 дочки у меня и 5 внуков. Одна дочка, как я, тоже медсестра. Работает в СПК в Перинатальном центре № 1.

Признательна я своим коллегам, родному коллективу, который второй семьей мне стал, всему Акушерскому стационару Якутской городской клинической больницы, который сейчас преобразился в современнейший Перинатальный Центр Якутской республиканской клинической больницы. И очень благодарна мужу своему любимому и свекрови. Всю жизнь я в роддоме работала и по ночам дежурила, а дочек муж помогал растить, и свекровь очень заботилась.

Только с 2011 года перестала дежурить и принимать роды. Сейчас я работаю в кабинете статистики. Очень люблю читать исторические книги, про разные страны и народы, раньше библиотеку собирала, а сейчас дочки много книг в свои семьи увезли, я только рада, пусть читают. Когда-то увлекалась вязанием, а сейчас больше читаю, огородом занимаюсь, для внуков банки на зиму закатываю, чтобы витамины были. Летом выращиваю цветы. Люблю пионы огромные, белые, красные, махровые. Считаю, что всего, чего хотела, я в жизни добилась. Живу и работаю достойно, очень хочу, чтобы мои дети и внуки тоже счастливо жили и гордились своим трудом, как я.

Поздравляю всех коллег с наступающим Днем медицинского работника! Здоровья вам, достатка и благополучия, пусть будет у вас удача в делах, и счастье в жизни! Спокойных дежурств, благодарных пациенток и пациентов!