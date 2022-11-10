Татьяна Москалькова согласовала новый срок Сарданы Гурьевой

9 ноября в режиме ВКС состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с омбудсменом Республики Саха (Якутия) Сарданой Гурьевой, сообщает сайт Уполномоченного по правам человека РФ.

Татьяна Москалькова рассказала Сардане Гурьевой о работе с эвакуированными гражданами, а также с военнослужащими, призванными в ходе частичной мобилизации, и членами их семей.

Уполномоченные обсудили защиту социальных прав граждан, уделив особое внимание обеспечению жильем льготных категории населения. В течение 2022 года из 1900 обращений, поступивших к омбудсмену Якутии, большая часть касалась жилищных и социальных прав, а также медицинского обеспечения и защиты прав граждан в условиях СВО.

По итогам встречи Татьяна Москалькова поддержала кандидатуру Сарданы Михайловны на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) на новый срок.