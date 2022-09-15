Татьяна Мокеева: Надо просто любить свою работу!

На днях в АК «Железные дороги Якутии» проводили на заслуженный отдых начальника отдела организации труда и заработной платы Татьяну Павловну Мокееву, посвятившую делу строительства и эксплуатации железной дороги большую часть своей жизни. За время работы в компании Татьяна Павловна показала себя как профессионал высокого уровня, умеющий планировать работу, принимать всегда продуманные, исключительно квалифицированные профессиональные решения. Всегда доброжелательная, тактичная, она умеет располагать к себе людей, налаживать деловые отношения, способствующие эффективному решению задач. Именно эти качества позволили Мокеевой Т.П. много лет руководить отделом организации труда и заработной платы в компании, где работают 1500 человек.

За особый вклад в реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности работы железнодорожного транспорта Республики Саха (Якутия), в 2010 году ей было присвоено высокое звание «Почётный работник железнодорожного транспорта РС (Я)». А в 2018 году Мокеева Т.П. за свой самоотверженный труд награждена памятным нагрудным знаком «Первостроитель Республики Саха (Якутия)».

Татьяна Павловна – активный участник всех мероприятий, проводимых в «Железных дорогах Якутии» и в Алданском районе. В 2018 году она, будучи в возрасте 68 лет, сдала норматив ГТО на золото и приняла участие в «Лыжне России», получив приз как самый возрастной участник.

А дома Татьяна Павловна – любящая и любимая жена, заботливая мама четверых детей и бабушка пятерых внуков.

Так получилось, что я беседую с Татьяной Павловной в первый её «пенсионный» день. Поздравив новоиспеченную пенсионерку с новым для неё статусом, приступаю к интервью.

-Татьяна Павловна, как начинался ваш трудовой путь?

-В 1969 году после окончания Челябинского машиностроительного техникум я была направлена на работу в город Харьков на тракторный завод. Начинала контролером отдела технического контроля, затем освоила рабочие профессии сверловщика, токаря, фрезеровщика.

В 1976 году я поехала на строительство Байкало-Амурской магистрали, там работала мастером погрузо-разгрузочных работ, нормировщиком, экономистом в СМП-574 треста «Тындатрансстрой», который дислоцировался в поселке Хорогочи Тындинского района.

В 1982 году заочно окончила Челябинский филиал Московского финансово-экономического института, получила специальность инженера-экономиста.

-А как вы оказались в Якутии?

-В 1986 году после завершения БАМа мы с мужем приехали на строительство Амуро-Якутской магистрали вместе со своим дружным коллективом СМП-574. Так что, можно сказать, что большая часть моей жизни связана с железной дорогой и Якутией.

-Расскажите, пожалуйста, подробнее о жизни на БАМе, АЯМе. Наверное, всё-таки надо было быть романтиками, чтобы жить и работать там?

-Безусловно, время было интересное! Мы все были молодые, задорные, умели и работать, и отдыхать. Самой возрастной была женщина 45 лет, остальные были в основном до 30 лет. Хорогочи – это посёлок, который находится в 80-ти километрах от Тынды, он был очень компактный. У нас был клуб, где по субботам и воскресеньям проходили танцы, был даже свой ансамбль, кстати, мой муж пел в нем. Играли свадьбы, создавали семьи, рожали детей – все ведь были молодые.

-Татьяна Павловна, а теперь вернёмся в наше время. Расскажите, пожалуйста, о работе в «Железных дорогах Якутии».

— С февраля 2001 года я работала начальником планово-экономического отдела ОАО «АК «Железные дороги Якутии». Но честно говоря, мне кажется, это было не совсем моё. С октября 2005 года, после изменения структуры финансово-экономической службы, меня назначили начальником отдела организации труда и заработной платы, откуда я сейчас и ушла на пенсию. Работу свою люблю, сегодня первый день пенсии, и даже не верится, что я уже не работаю (смеётся).

У нас же в компании различные режимы работы: вахтовый, графиковый¸ с суммированным учетом рабочего времени и т.д., соответственно, и оплата труда разная. Мне по работе приходилось много ездить по участкам, встречаться с работниками, проверять правильность оплаты их труда, отвечать на вопросы. Ведь жизнь не стоит на месте, нормативы меняются, что-то устаревает. Иногда приходится вводить нормативы, которых нет в справочнике. В общем, у меня была очень интересная работа.

-Татьяна Павловна, кто-нибудь из ваших детей пошёл по вашим стопам?

— Да, моя старшая дочь Наталья работала экономистом в ОАО «АК «Железные дороги Якутии». Правда, она сейчас на пенсии. Вышла на пенсию в 50 лет, даже раньше меня.

-Какое у вас хобби?

-Я люблю шить, вязать, прясть пряжу, вышивать. Ещё пеку пироги, торты.

-Признайтесь, коллеги, наверное, всегда ждут день рождения начальника ОТиЗ, чтобы отведать ваш фирменный торт?

-Да, им приходится в прямом смысле ждать почти две недели после даты, пока не закончатся новогодние праздники. У меня ведь день рождения 1 января, — смеётся Татьяна Павловна.

— Татьяна Павловна, вы прошли яркий трудовой путь: начав с самых нижних ступенек, стали руководителем отдела крупной компании. Как добиться такого успеха молодым?

-Всё просто. Надо работать, любить свою работу, людей, с которыми работаешь. Никогда не отчаиваться, и конечно, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Всё в ваших руках! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство и сотрудников родной компании «Железные дороги Якутии» за то прекрасное время, когда работали вместе и пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов, процветания!

-Спасибо за интервью!

Беседовала Марина ЗАБОТИНА.