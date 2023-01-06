Татьяна Маршалик: В Якутию пришли рождественские морозы

Татьяна Маршалик, заместитель начальника Якутского УГМС — начальник ГМЦ рассказала о прогнозе погоды в Якутии на тгк @ykuthydromet

Татьяна Владимировна, вследствие чего на северо-западе республики установились 50-ти градусные морозы и как долго они продлятся?

— На большей части территории республики погоду определяет мощная тропосферная депрессия с тремя центрами, расположившаяся между 65 и 70 широтой. Один из очагов холода медленно смещался с Новосибирских островов и занял место над Оленёкским районом, что привело к понижению температуры воздуха до -52-56°С.

— Какую погоду ожидать жителям Якутска и республики в целом?

— На всей территории до конца недели ожидаются рождественские морозы.

— В первые рабочие дни следующей недели стоит ожидать потепление или морозы будут только усиливаться?

— Ослабление морозов на 5-10 градусов, ожидается с 8 января на западе, 9-10 января в центральных и южных районах республики, пойдет снег. Такую погоду обеспечит циклон с Красноярского края. К концу недели температура воздуха понизится, морозы вернутся. тгк @ykuthydromet