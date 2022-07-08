Олимпийская чемпионка утверждена главным судьёй VII МСИ «Дети Азии» во Владивостоке

Олимпийская чемпионка – Татьяна Горбунова утверждена главным судьёй VII Международных спортивных Игр «Дети Азии» во Владивостоке.

Прославленную гимнастку очень многое роднит с Играми «Дети Азии». Она является послом Игр и принимала непосредственное участие в организации игр в 2012 и 2016 годах. На VI Играх, которые прошли в Якутске, в 2016 году, Татьяна Игоревна работала заместителем главного судьи по художественной гимнастике.

У Татьяны Игоревны большой опыт судейской и организационной работы – она является судьёй Всероссийской категории и Вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Была заместителем главного судьи многих Всероссийских и международных соревнований.

По её словам, Игры «Дети Азии» — это большое событие в мире спорта «Для меня это большая честь. Приложу все усилия чтобы оправдать возложенные надежды. И если даже возникнут какие-то спорные моменты, надеюсь мне хватит профессионализма принять правильное решение», отмечает известная спортсменка.

Татьяна Горбунова – Заслуженный мастер спорта России, Победительница XXIX летних Олимпийских игр 2008 в Пекине, 3-кратная чемпионка мира, 2-кратная чемпионка Европы.