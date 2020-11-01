Татуировка как самовыражение

Рисунки на теле считаются одним из самых интересных, цепляющих способов самовыражения. Восприятие татуированных тел постоянно менялось, сейчас же это олицетворяет индивидуальность, неповторимый стиль. Своим опытом делится с SakhaLife тату-мастер Кристина ДАНИЛОВА.

— Кристина, с чего начался твой путь продвижения в данной деятельности?

— Творчество играет огромную роль в моей жизни, с 16 лет я горела желанием попробовать себя в тату-индустрии. Также мне очень нравилось изучать анатомию человеческого тела и во всем видеть свою красоту. Мой медленный, но верный путь к татуировке начался, когда я начала увлекаться рисованием хной на теле.

В конце 2019 года поставила цель, что нужно срочно развиться в татуировке, делать именно то, чем я горела! И случайным образом вижу рекламу в инстаграме у одной из самых красивых татуировщиц в Якутске (https://instagram.com/tattooykt_imsorrymommy?igshid=y0p9s1bh2l9a ), что она набирает учеников на курсы по татуировке. Я давно следила за ней, мне нравились все ее работы. Курсы стоили немалых денег. За некоторое время мне удалось поднакопить, за что благодарна родным и близким.

Мне было очень интересно оказаться в тату-салоне. Атмосфера в салонах всегда необычная, я чуть не плакала от счастья, находясь там. Первый раз собирала тату-машинку, познакомилась с этим замечательным миром, узнала, как все устроено, это были нереальные впечатления!

— Как ты нашла своих первых клиентов?

— Свою самую первую работу я делала другу, которому безмерно благодарна, что он стал моим первым, так сказать, «подопытным». Я была уверена в том, что сделаю ему хорошую работу. Но, естественно, волновалась, так как надо проникать в кожу человека, а это большая ответственность!

Клиенты находятся благодаря «сарафанному радио». Люди ведь всегда интересуются: кто у кого набил. Тем более, у меня ценник не такой дорогой, как у большинства мастеров. Хочу больше развивать бизнес в инстаграме, социальные сети — наши все!

— Есть ли у тебя своя студия? Какие плюсы ты видишь в своем увлечении?

— Так как я начала продвигаться в тату-индустрии в начале 2020 года, трудно было найти место в период пандемии. Поэтому я работала на дому. После каждой работы не могу поверить, что это сделала я! Это большое удовольствие видеть результат и довольные лица клиентов.

Летом я списалась с тату-мастером Александром (https://instagram.com/tattooykt_imsorrymommy?igshid=y0p9s1bh2l9a ), у которого было своё помещение, и он был не против приютить меня. Самое крутое, что он не только давал место для работы, но и обучал, показывал лайфхаки, рассказывал интересные ситуации. Он очень помог в моем развитии. Смело могу назвать его своим наставником. Александр подготовил меня к переезду в большой город как Санкт-Петербург, рассказал в каких ситуациях лучше поступить как можно правильнее, а не как хочется. И жить стало гораздо легче!

В Санкт-Петербурге я работаю на себя, конечно, сложно совмещать с учебой, но лучше, чем не заниматься вообще. Сейчас я учусь на дизайнера пространственной среды, чтобы в дальнейшем тоже раскрываться в этой области.

— Поделись своими впечатлениями по этому виду искусства. Обязательно ли тату должно иметь какое-то значение?

— На мой взгляд, татуировка на теле смотрится очень красиво. Мне хочется разглядывать человека, у которого татуировки по всему телу. Меня вдохновляют такие люди, ведь у каждого своя история на теле.

Мне совсем неважен смысл тату, если клиенту нравится, это уже прекрасно, главное, чтобы это было красиво. И да, я поддерживаю татуировки, которые несут в себе посыл. Это так интересно и завораживающе, когда клиент рассказывает ситуацию, связанную с этим эскизом, меня это очень впечатляет.

— Даже самое любимое увлечение порой выматывает. Какие минусы ты выделяешь в своей деятельности?

— Татуировка очень кропотливая работа. Нужно внимательно следить за тем, как проходит игла сквозь кожу, чтобы не пробить «в мясо». Необходимо всегда следить за движением и, конечно, это очень изматывает. Тем более, когда сидишь 4 часа в одной позе, ваша спина скажет вам: «пока, всего доброго!» Ну, и глаза устают, и руки ломит. Единственное, что успокаивает, так это радостные клиенты после сеанса. Сразу отпадает вся усталость после работы, хочется кружиться, улыбаться.

Да, соглашусь с тем, что даже любимое дело отнимает много энергии и сил, но одно я знаю точно: нигде не бывает легко. Нужно всегда стараться, чтобы стать ещё и ещё лучше. Так что я никогда не пожалею о том, что я начала заниматься татуировкой

Плюсы в татуировке: это всегда новые знакомства. Я всегда доброжелательно отношусь к людям, которые хотят поговорить во время сеанса. Я чувствую, когда им больно, когда нужно передохнуть (попить водички, отдышаться)

Однозначно, татуировка — это дорогая услуга, и больше заработаешь, только если будешь иметь большой опыт и интерес к профессии!

— Отмечаешь ли ты у тебя самую удавшуюся, на твой взгляд, работу?

— Я не могу отметить определенную свою работу, ведь все они мне очень нравятся, каждая имеет свою историю. Однако хочу отметить, что очень люблю минималистичные работы, они выглядят очень аккуратно и не раздражают глаза. Но больше я хотела бы работать с толстыми контурами, наподобие Traditional или OldSchool, так как они выглядят очень круто и классика всегда в моде!

— Можешь дать пару советов начинающим татуировщикам? Какое качество самое важное в мастере?

— Я ещё не считаю себя мастером по татуировке, но пару советов могу дать! Рисуйте, рисуйте и ещё раз рисуйте! Это очень важно, изучайте разные стили, чтобы найти себя, и практикуйтесь на искусственной коже. На мой взгляд, каждый мастер должен иметь представление о психологии, ведь важно понимать людей, знать, что они хотят на себе сделать, чувствовать их состояние, находить общий язык. Мне важно быть с клиентом на одной волне.

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