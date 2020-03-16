Таттинские старшеклассники планируют поступать в ЯГСХА

Делегация Якутской ГСХА в рамках своей профориентационной работы посетила Таттинский улус. 13 марта состоялась встреча со старшеклассниками Ытык-Кюельской СОШ №1. С будущими абитуриентами провели профориентационные консультации для поступления в Академию, рассказали об ее деятельности, перспективах в обучении и развитии студентов, а также ответили на актуальные вопросы школьников на темы сдачи ЕГЭ, выбора профильных предметов и т.д.



Интерактивная консультация от преподавателей Академии «Моя первая профессия» с присвоением рабочих профессий помогла многим ученикам старших классов определиться с будущим призванием.



Одним из ключевых событий рабочего визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Якутской ГСХА, Таттинским районом и Харбалахским образовательным комплексом им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.



По словам ректора Якутской государственной сельскохозяйственной академии Ивана СЛЕПЦОВА, благодаря данному соглашению будет осуществляться качественная подготовка кадров высшей квалификации для развития агропромышленного комплекса и научной деятельности Республики Саха (Якутия).

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Под конец дня студенты провели среди школьников развивающие игры по станциям, а также выступили с концертными номерами.