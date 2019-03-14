Таттинские коммунальщики на страже безопасности

В преддверии месячника по охране труда в селе Ытык-Кюель 13 марта для 39 машинистов-кочегаров, мастеров участков и инженерно-технических работников Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» провели второй внеплановый инструктаж по эвакуации из здания в случае срабатывания автоматической противопожарной сигнализации.

Мероприятие организовали специалисты по охране труда филиала совместно с инструктором противопожарной профилактики Отряда государственной противопожарной службы РС (Я) №32.

Кроме того, проведены практические занятия по использованию переносных устройств для тушения очагов пожара (огнетушителей) и масок спасателя.

Подобное мероприятие в Таттинском филиале коммунального предприятия с целью обеспечения пожарной безопасности на объектах теплоснабжения организовали в начале февраля этого года. В первый раз в инструктаже с посещением пяти теплоснабжающих объектов участвовали 52 работника филиала — мастера участков и машинисты котельных.