Таттинцы в самом центре Москвы

В самом центре Москвы, в Гостином дворе, открыла свои двери Всероссийская художественно-промышленная выставка «Уникальная Россия». Это первое масштабное культурное событие в рамках празднования в Российской Федерации Года культурного наследия народов России. В форуме заявлены 1 100 участников из 50 регионов России.

На выставке-форуме представлен широкий спектр арт-проектов: выставка ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотые руки России», живопись, скульптура, эмальерное искусство, резьба по кости, арт дерево, художественные куклы, лаковые миниатюры, выставка авторского оружия «Клинок», выставка народно- художественных промыслов «Наследие и традиции» и «РусАртСтиль», церковное искусство, художественная фотография, выставка антиквариата «Антиквариат в Интерьере», «JUNWEX Premium», которая объединит создателей украшений премиального сегмента со всей России, ноу-хау IT технологий в области художественного искусства, исторические просветительные проекты: «100 лет Александру Зиновьеву», «Русская Арктика», «Россия будущего 2022 – 2222», «Меценаты — от слов к делу», «Сто лет СССР. Лучший опыт» и 140 лет лучшей Художественно-промышленной выставки 1882года, выставочные музейные проекты: музея ДПИ, Музея самоцветов, Музея метрополитена.

Помимо обширной экспозиции, которая представит современное искусство России, ее великое прошлое и даже заглянет в будущее, в программе выставки запланированы деловые встречи, интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная программа, показы моды.

Экспозицию Якутии представляет в этом году Таттинский улус. Ее название — «Иис Уус Саха». А 2 февраля таттинцы представят концертную программу «Золото традиций».

Выставка продлится до 5 февраля, время работы: ежедневно с 11 до 21 часа. Вход по билетам. Подробности на сайте уникальнаяроссия.рус