«Таттаавтодор» успешно завершил дорожный сезон

Комиссия Управтодора республики приняла в эксплуатацию все участки отремонтированных автодорог в Таттинском районе. Таким образом, дорожники полностью выполнили задачу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Таттаавтодор» — добросовестный подрядчик, не первый год сдает нам объекты по национальному проекту “БКД”. На днях мы приняли два участка автодорог: «Уолба — Булун» и «Харбалах», протяженностью 15 километров. В целом наш подрядчик в этом году привел в нормативное состояние 30 километров дорог в улусе», — сообщил заместитель начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Павлов.

Не секрет, что дорожникам в Якутии пришлось выполнять обязательства в неблагоприятных погодных условиях. Не стал исключением и таттинский подрядчик, работу которого с начала дорожно-строительного сезона сильно осложняли наводнения и оползни, а к концу лета затяжные дожди.

«Все-таки мы справились. Предприятие с давних времен в дорожной отрасли. У нас есть и ветераны с заслуженными почетными званиями, и молодые специалисты, которые опираются на их опыт. Мы работаем у себя на родине. Горжусь своими ребятами», — пояснил генеральный директор «Таттаавтодор» Иван Бочонин.

По его словам, в работе подрядной организации важно относиться серьезно к замечаниям по производству работ со стороны заказчиков (кураторов), чтобы объекты сдавались качественно и в срок.

«Специалисты Управтодора постоянно контролируют работы на участках, поэтому у нас ремонт производится качественно. Должен сказать, что, начиная с 2018 года, мы сдали 107 километров по строительству и нацпроекту «БКД». Такого объема у нас давно не было. Я благодарен руководству республики и министерства транспорта и дорожного хозяйства».