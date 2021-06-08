08.06.2021
09:30
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Культура

Татарстан и Якутия усилят работу по переводу национальной литературы

В рамках Дней Якутии в Татарстане состоялся круглый стол «О путях развития литератур тюрко-язычных народов России» с участием членов Союзов писателей Якутии и Татарстана. Событие состоялось в Национальной библиотеке Татарстана. В частности, вопрос коснулся проблемы переводов произведений национальной литературы разных народов.

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Участников поприветствовал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ, который отметил важность поднятой темы и необходимость принятия решений на уровне правительств двух республик – Якутии и Татарстана.

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«В Якутии есть писатели разных возрастов, сегодня в Казань на Дни Якутии приехали те, кто хочет общаться, делиться опытом. У нас есть свое национальное книгоиздательство, издается порядка 300 тыс экземпляров на якутском языке. Через сеть библиотек в том числе книги доходят до читателей. У нас есть театры, кино на якутском языке. И наши пути развития нашего языка, литературы во всех пространствах культуры – основополагающие. Национальное направление работы есть во всех наших учреждениях культуры. Сегодня мы затронули тему переводов, в этом вопросе с Татарстаном у нас идет сближение. И одно из основных направлений – перевод и на татарский и на якутский язык современной литературы. Это путь сохранения литературы на тюркских языках», — отметил министр.

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От лица принимающей стороны гостей Казани поприветствовал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Данилович НАТФУЛЛИН. Модераторами встречи выступили народный поэт Татарстана, депутат Государственного Совета Татарстана, председатель Союза писателей Татарстана Зайдулла Ркаиль РАФАИЛОВИЧ и председатель Союза писателей Якутии, народный поэт Наталья ХАРЛАМПЬЕВА, которая рассказала об общих проблемах национальной литературы. По ее словам, в историях национальных литератур много общего, особенно в советский период, когда национальные авторы сильно пострадали от «буржуазного национализма».

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 «В Якутии официально литература начинается с 1900 года, когда было написано «Благословение Баяная». Но позже авторы сильно пострадали от буржуазного национализма, я знаю и для Татарстана эта проблема была острой. Многие наши мастера слова также пострадали от этого. Была замечательная прослойка национальных поэтов, их имена были известны всему СССР, их помнят до сих пор. Но со временем мы перестали друг друга читать — это большая проблема», — рассказала Харлампьева.

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По ее словам, усиление работы в этом направлении в увеличении числа переводов произведений национальной литературы.

«Когда мы задумывали наш якутский фестиваль «Благодать большого снега», одной из задач было найти людей, которые могли бы переводить. И мы их нашли. За время нашего сотрудничества вышли десятки переведенных произведений, в т.ч. сборники якутских авторов на татарском языке, переводы народного поэта Семена Данилова и др», — подчеркнула она.

Фото: Н.Чемашкина
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)
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