Татарстан и Якутия обсудили укрепление межрегионального сотрудничества

В Якутск для участия в мероприятиях Дней Республики Татарстан прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с Главой Якутии Айсеном Николаевым они обсудили совместные проекты, направленные на укрепление межрегионального сотрудничества.

«Наш прошлогодний визит в Казань дал импульс развитию сотрудничества в разных направлениях, начиная от промышленности и сельского хозяйства до инноваций. Налажено взаимодействие между правительствами, предприятиями, муниципалитетами. Высокий потенциал мы видим в совместных проектах в IT-сфере. На Дальнем Востоке Якутия занимает первое место по экспорту IT-продукции, и в этом направлении мы учимся у Татарстана, который является лидером поддержки технологий и инноваций в стране», – сказал Николаев.

Рустам Минниханов поблагодарил Айсена Николаева за приглашение посетить республику в юбилейный год и в лице руководства региона поздравил всех жителей с этим знаменательным событием, а также с национальным праздником Ысыах.

«В прошлом году мы отметили столетие нашей республики. Сегодня мы приехали к вам ознакомиться с культурой и историей нашего братского народа и показать свою. Считаю важным беречь традиции, показывать их. Ваше отношение к этим вопросам является для нас примером. Считаю, у нас много общего и много взаимных интересов. Те ресурсы и возможности, которые есть у Якутии, имеют большой потенциал для развития в самых разных отраслях. Нам надо держаться вместе и поддерживать друг друга, ведь когда мы консолидированно представляем наши интересы перед федеральным центром, они звучат четче», – отметил Минниханов.

Сегодня руководители регионов возложили цветы к памятнику выдающемуся государственному и политическому деятелю Якутии Платону Ойунскому, который является одним из основателей автономной республики.

Напомним, в июне 2021 года в Казани прошли Дни Якутии. Руководители двух регионов подписали Соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах, а также План мероприятий по его реализации. Первый договор о сотрудничестве между Якутией и Татарстаном был подписан в 1996 году.



