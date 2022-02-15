Татарин, таджик, армяне о родном языке

В преддверии Международного дня родного языка 15 февраля состоялась запись передачи «Культурная среда» радио «Тэтим». Гости выпуска – носитель татарского языка Тахир Хуснутдинов, носитель таджикского языка Фаридун Хотамов, носители армянского языка Саргис и Ангелина Назарян поделились опытом по сохранению своего языка и культуры.

«Каждый должен знать свой язык», — такого мнения придерживаются представители разных народов. И неважно, где при этом живет человек, на свой исторической Родине или за ее пределами. Язык живет, пока на нем говорят.

Напомним, что Международный день родного языка празднуется 21 февраля. Праздник необычный, но очень важный, потому что направлен на защиту языкового многообразия.

Передача выйдет 20 февраля на частоте 107,1.

Начало в 14:05