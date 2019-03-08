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Спорт
8 марта 2019, 21:24
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ТАСС и Сахамедиа реализуют совместный спортивный информационный проект

Одним из самых познавательных событий предстоящего Кубка мира по вольной борьбе, несомненно, стал запуск информационного проекта на ресурсах телеграфного агентства “ИТАР-ТАСС”, посвященный предстоящему состязанию ведущих атлетов в Якутске.

Ведущее государственное информационное агентство России взялось за освещение Кубка мира, который скоро пройдет в Якутске.

Проект доказывает, что именно Республика Саха (Якутия) по праву  принимает у себя соревнование самого высочайшего уровня. Решение UWW провести Кубок мира по вольной борьбе в Якутске добился глава республики Айсен Николаев, что было с воодушевлением встречено многочисленными болельщиками. И как недавно заявил глава Якутии, мы должны провести лучший Кубок мира, во всей его истории этого вида спорта.

Айсен Николаев, глава Якутии, президент федерации спортивной борьбы:
 — Вольная борьба в Якутии — это действительно спорт №1, самый любимый и самый массовый. Такая популярность обусловлена крепкими традициями нашего любимого национального вида спорта — борьбы хапсагай. Перед нами всегда стоят самые высокие цели, последние 40 лет мечта всех якутян — это олимпийская медаль по вольной борьбе. Переоценить значение такого масштабного для республики события, как Кубок мира, невозможно. Мы сделаем все, чтобы Кубок прошел на самом высоком уровне.

Реализация этого проекта стало возможно после подписания соглашения между генеральным директором АО РИИХ “Сахамедиа” Алексеем Чертковым и руководством информационного агентства.

Алексей Чертков, генеральный директор “Сахамедиа”:

— Такое значимое событие в мире спорта как Кубок мира по вольной борьбе не должно оставаться без солидной информационной поддержки. В лице профессионального коллектива ИТАР-ТАСС мы нашли единомышленников. Используя огромное влияние и технические возможности главного информационного агентства страны, наши совместные материалы будут доступны для любителей этого вида спорта во всем мире.

Впервые на электронном ресурсе можно будет познакомиться с эксклюзивным фотоархивом якутских журналистов, историческими снимками об истории развития вольной борьбы в республике. Здесь же читателей ждут прогнозы и яркие комментарии специалистов и чемпионов. Большое место в проекте уделено известным якутским тренерам, например, Дмитрию Коркину, а также олимпийцам из народа саха.

Организаторы проекта уверены, что для читателей данный ресурс станет настоящим энциклопедическим собранием о виде спорта номер один в республике. Они несомненно найдут много интересного о предстоящем грандиозном спортивном событии мирового уровня.

Дебют Павла Пинигина на малом чемпионате мира, в 1973 г., г. Толедо, США.

Ознакомиться с проектом можно ЗДЕСЬ https://tass.ru/spec/sakha-wrestling

Источник: SAKHALIFE.RU
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